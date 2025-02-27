Європейський ОПК відчуває кадровий дефіцит: яких фахівців шукають збройові компанії

Щоб розв'язати проблему кадрового голоду, деякі компанії активно розвивають внутрішні програми підготовки кадрів, інвестуючи в навчання молодих фахівців.

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Оборонна промисловість Європейського Союзу стикається зі зростаючою нестачею кваліфікованих кадрів. Як повідомили в Euronews, компанії, що працюють у цій сфері, ведуть активний пошук фахівців, необхідних для розвитку передових технологій, виробництва і цифрової трансформації.

У матеріалі йдеться про те, що одна з найбільших італійських аерокосмічних і оборонних компаній Leonardo називає поточну ситуацію "одним із найінтенсивніших періодів пошуку співробітників за всю історію компанії" — навіть більш напруженим, ніж за часів попередніх військових конфліктів.

При цьому проблема нестачі фахівців спостерігається не тільки в Італії. Європейське оборонне агентство (EDA) підтверджує, що брак фахівців відчувається в усіх країнах ЄС. Тож щоб розв'язати проблему, Євросоюз стимулює співпрацю між промисловістю, науковими колами та державними структурами, розробляючи програми з підготовки кадрів і розвитку ключових оборонних компетенцій.

Які фахівці потрібні

За результатами дослідження EDA, найближчими роками особливим попитом користуватимуться експерти в цифровій сфері, включно з фахівцями в галузі:

штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання;

кібербезпеки;

автономних систем;

аналізу даних і розробки ПЗ.

Крім того, залишається високий попит на фахівців традиційних промислових напрямів: зварювальників, інженерів з металообробки, складальників і фахівців з мехатроніки.

Як компанії в ЄС розв'язують проблему кадрового голоду

Автори публікації зазначають, що однією з головних складнощів для європейських оборонних підприємств залишається конкуренція з великими технологічними корпораціями, які також потребують ІТ-фахівців і готові пропонувати вигідніші умови праці.

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Додатковим обмеженням є геополітична ситуація: компанії не можуть наймати співробітників із країн, які перебувають за межами політичних і стратегічних союзів ЄС. Щоб пом'якшити проблему, оборонні підприємства активно розвивають внутрішні програми підготовки кадрів. Наприклад, компанія Indra, найбільший гравець іспанського оборонного сектору, інвестує в навчання молодих фахівців.

"Вивчаються різні стратегії найму, включно із залученням талановитих спеціалістів з інших країн ЄС, які готові переїхати до Іспанії, та створенням місцевих команд в інших регіонах з необхідними компетенціями для підтримки міжнародних проєктів", — розповів представник компанії.

Насамкінець було зазначено, що 2023 року оборонна промисловість ЄС забезпечувала близько 581 000 робочих місць, а її оборот становив 158,8 млрд євро. За оцінками, цей показник продовжуватиме зростати в міру того, як континент переозброюватиметься на тлі геополітичних зрушень.

Раніше повідомлялося, що військові витрати Росії у 2024 році досягли 462 млрд доларів, перевищивши тим самим сумарні військові бюджети всіх країн Європи.