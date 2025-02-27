Европейский ОПК испытывает кадровый дефицит: каких специалистов ищут оружейные компании

Чтобы решить проблему кадрового голода, некоторые компании активно развивают внутренние программы подготовки кадров, инвестируя в обучение молодых специалистов.

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Оборонная промышленность Европейского союза сталкивается с растущей нехваткой квалифицированных кадров. Как сообщили в Euronews, компании, работающие в этой сфере, ведут активный поиск специалистов, необходимых для развития передовых технологий, производства и цифровой трансформации.

В материале говорится, что одна из крупнейших итальянских аэрокосмических и оборонных компаний Leonardo называет текущую ситуацию "одним из самых интенсивных периодов поиска сотрудников за всю историю компании" — даже более напряженным, чем во времена предыдущих военных конфликтов.

При этом проблема нехватки специалистов наблюдается не только в Италии. Европейское оборонное агентство (EDA) подтверждает, что нехватка специалистов ощущается во всех странах ЕС. Поэтому чтобы решить проблему, Евросоюз стимулирует сотрудничество между промышленностью, научными кругами и государственными структурами, разрабатывая программы по подготовке кадров и развитию ключевых оборонных компетенций.

Какие специалисты наиболее востребованы

По результатам исследования EDA, в ближайшие годы особым спросом будут пользоваться эксперты в цифровой сфере, включая специалистов в области:

искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения;

кибербезопасности;

автономных систем;

анализа данных и разработки ПО.

Кроме того, остается высокий спрос на специалистов традиционных промышленных направлений: сварщиков, инженеров по металлообработке, сборщиков и специалистов по мехатронике.

Как компании в ЕС решают проблему кадрового голода

Авторы публикации отмечают, что одной из главных сложностей для европейских оборонных предприятий остается конкуренция с крупными технологическими корпорациями, которые также нуждаются в ИТ-специалистах и готовы предлагать более выгодные условия труда.

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Дополнительным ограничением является геополитическая ситуация: компании не могут нанимать сотрудников из стран, находящихся за пределами политических и стратегических союзов ЕС. Чтобы смягчить проблему, оборонные предприятия активно развивают внутренние программы подготовки кадров. Например, компания Indra, крупнейший игрок испанского оборонного сектора, инвестирует в обучение молодых специалистов.

"Изучаются различные стратегии найма, включая привлечение талантливых специалистов из других стран ЕС, которые готовы переехать в Испанию, и создание местных команд в других регионах с необходимыми компетенциями для поддержки международных проектов", — рассказал представитель компании.

В заключение было отмечено, что в 2023 году оборонная промышленность ЕС обеспечивала около 581 000 рабочих мест, а ее оборот составлял 158,8 млрд евро. По оценкам, этот показатель будет продолжать расти по мере того, как континент будет перевооружаться на фоне геополитических сдвигов.

Ранее сообщалось, что военные расходы России в 2024 году достигли 462 млрд долларов, превысив тем самым суммарные военные бюджеты всех стран Европы.