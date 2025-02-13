В свою очередь военные расходы Украины за 2024 год составили 40 млрд долларов, то есть 20% ВВП. Это самый высокий показатель в мире, хотя большая часть военных расходов обеспечивается за счет иностранной помощи.

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Военные расходы России в 2023 году выросли более чем на 40%, достигнув 146 млрд долларов, что составляет 6,7% ВВП страны. А с учетом паритета покупательной способности (ППС), военные расходы Москвы в 2024 году достигли 462 млрд долларов, что превышает суммарные военные бюджеты всех стран Европы. Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS).

Аналитики IISS также опубликовали детальный обзор оборонных расходов мировых держав за 2024 год. Согласно отчету, общие глобальные затраты на оборону составили 2,46 трлн долларов, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (2,24 трлн долларов). Это соответствует 1,9% мирового ВВП.

Наибольший прирост зафиксирован в Европе, где оборонные бюджеты выросли на 11,7% (до 457 млрд долларов). Однако наиболее впечатляющий скачок продемонстрировала Россия, причем по прогнозам IISS, в 2025 году показатель расходов на оборону возрастет до 7,5% ВВП.

Старший научный сотрудник института Фенелла Макгерти пояснила, что анализ военных расходов по ППС показывает способность РФ финансировать армию на более высоком уровне, несмотря на, казалось бы, меньший бюджет в долларах.

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Вместе с тем обозреватели Defense Express отметили, что при нынешних темпах европейские страны НАТО выйдут на уровень 3% ВВП в течение пяти лет. Однако достичь цели в 5%, предложенной президентом Дональдом Трампом, Альянсу удастся не ранее 2035 года.

Что касается Украины, то страна практически не фигурирует в отчете IISS, кроме одного ключевого упоминания: в 2024 году Киев потратил на оборону около 40 млрд долларов или 22% ВВП – это самый высокий показатель в мире. Однако реальная картина искажена, поскольку значительная часть военных расходов обеспечивается за счет иностранной помощи.

Напомним, согласно заявлению советника президента Украины Александра Камышина, Украина сейчас использует 40% вооружения для фронта, которое производит локально, хотя до полномасштабной войны этого не было вообще.