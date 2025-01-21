40% вооружения для фронта Украина сейчас производит локально, — советник Зеленского (видео)

За несколько лет Украина перешла от полной зависимости от импорта оружия к локальному производству ключевых элементов вооружения, говорит Александр Камышин.

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Украина сейчас использует 40% вооружения для фронта, которое производит локально, хотя до полномасштабной войны этого не было вообще. Об этом во время общения с иностранными журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил экс-глава Минстратегпрома, советник президента Украины Александр Камышин, передают Новости Live.

Он рассказал, что раньше Украина имела мощную оборонную промышленность, а на ее территории размещались 2000 оборонных заводов и цехов, но по тем или иным причинам они со временем пришли в упадок, и никто не заключал контракты со страной в оборонной промышленности. В начале полномасштабного российского вторжения Украина воевала тем, что было на складах и закупала Bayraktar и Javeline и использовала все то, что получала от стратегических партнеров.

"В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский стал требовать увеличения оружия собственного производства. На сегодня мы используем из всего вооружения, которым воюем, 40% собственного производства произведенного локально", — сказал он.

Он отметил, что за несколько лет Украина перешла от полной зависимости от импорта оружия к локальному производству ключевых элементов вооружения.

"В 2022-м мы произвели всего 50 тыс. патронов всех калибров за целый год. В 2024-м, как недавно заявил президент, имеем 2,4 млн патронов калибров от 30 мм до 155 мм НАТО. Украина сейчас становится мощным центром оборонной промышленности. И это — ключ к безопасности всей Европы", — сказал он.

Экс-глава Минстратегпрома рассказал, что большинство разработчиков во время полномасштабной войны перешли в оборонную сферу из других отраслей. Всех объединяла единая цель — ударить по РФ.

"Когда мы что-то получали, первая мысль — долететь до Москвы и ударить россиян", — сказал Камышин.

По его словам, сейчас в Украине сформирован целый оборонный комплекс производства различных средств поражения врага. В то же время украинские технологи уже готовы делиться опытом с ЕС, США и свободным миром.

Мы хотим стать арсеналом свободного мира. Мы хотим быть местом, где это рождается", — сказал советник президента.

Напомним, что 18 января советник Владимира Зеленского Александр Камышин сообщил, что сейчас в Украине 200 предприятий, которые способны произвести оборудования на 20 млрд долларов в этом году.

17 января сообщалось, что США тайно вложили $1,5 млрд долларов в производство БпЛА в Украине. Помощь США включала деньги на поддержку производителей беспилотников и закупку запчастей.