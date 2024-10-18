"Через полгода война станет полностью беспилотной": Западу нужны инвестиции в ОПК Украины, — FT

По словам Роберта Бровди, то, что американцы делают за 1200 долларов, украинцы — за 58. Советник Зеленского Александр Камышин сообщил, что сейчас в Украине 200 предприятий, которые способны произвести оборудования на 20 млрд долларов в этом году.

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На этой неделе со стороны западных стран последовали новые заверения в поддержке Украины. В среду, 16 октября, президент США Джо Байден анонсировал 425 млн долларов военной помощи, которые Киев должен получить до ноябрьских выборов. Об этом пишет The Financial Times.

Отдельным пакетом Австралия сообщила о поставках 49 танков Abrams. Ожидаются и дополнительные анонсы подобного рода.

Британское издание отмечает, что все же поддержка крайне недостаточная для того, чтобы Украина могла победить в войне. Авторы публикации обращают внимание на необходимость в привлечении частных и общественных вложений в украинский оборонный комплекс.

Украинские военные стартапы резко выросли в своих масштабах и амбициях. Советник Зеленского Александр Камышин рассказал журналистам, что сейчас в Украине 200 предприятий, которые способны произвести оборудования на 20 млрд долларов в этом году и на 30 млрд — в следующем.

Выпускаемая продукция не только инновационна (БПЛА с искусственным интеллектом), но и относительно дешевая. Пример тому — компания Madyar’s Birds, созданная бывшим предпринимателем и политиком Робертом Бровди. На предприятии в Украине работает около тысячи человек, производят беспилотники и снаряды.

"То, что обходится американцам в 1200 долларов, мы делаем за 58, — объяснил Бровди. — Через полгода война станет беспилотной, и мы используем ИИ для замены людей-операторов".

Вместе с тем он говорит о катастрофической нехватке оборотного капитала. Камышин также отмечает, что в этом году у Киева есть только 10 млрд долларов на военные закупки.

Возможное решение

Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что надеется создать общеевропейский фонд в размере 1 млрд евро Фото: NYT

Украинское правительство недавно начало рассматривать возможность отмены запрета на экспорт оборонной продукции в попытке увеличить доходы.

Авторы публикации называют такой шаг "потенциально саморазрушительным" и допускают, что гораздо более разумным решением для западных союзников было бы выделить часть помощи из замороженных российских активов на финансирование оборонных стартапов, наряду с поставками старого западного оборудования. Такие инвестиции помогли бы не только Украине, но и Западу внести изменения в собственное оборонное производство.

Издание приводит слова бывшего руководителя Google Эрика Шмидта, который сказал, что инновации, появляющиеся в Украине, меняют характер войны таким образом, что дорогостоящие инвестиции западных правительств теперь уже могут быть излишними.

Дания выделила на украински компаниям €0,56 млрд

Одна страна уже следует по этой логике. Дания недавно согласилась на инвестиции в размере 4,2 млрд датских крон (0,56 млрд евро) в украинское оружие и технологии.

Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что надеется создать общеевропейский фонд в размере 1 млрд евро.

"Намного дешевле производить здесь, в Украине. Путь вперед — поощрять больше европейских стран финансировать производство в Украине…" — сказал он на конференции в Киеве в прошлом месяце.

Оборонные стартапы растут как грибы

По подсчетам издания TechCrunch, в этом году в оборонный сектор Европы инвестируют 1 млрд долларов венчурного капитала. Но это все еще меньше венчурных фондов, которые вливаются в Америку. 66% финансирования для Европы исходит от американских инвесторов. Вместе с тем в таких странах, как Великобритания и Германия, оборонные стартапы растут как грибы.

Европейские инвесторы традиционно избегали инвестиций в оборону, но сейчас это отношение медленно меняется.

В блоге Европейской комиссии Principles for Responsible сообщалось, что треть европейских и британских фондов ESG (экология, социальная и правительственные сферы) инвестируются в оборону; в начале 2022 года было 25%.

В Дания с недавних пор пенсионные фонды инвестируют 40 млрд датских крон в местные военные корабли.

Европейский инвестиционный банк на сегодня сосредоточен на проектах гражданской инфраструктуры. Есть мнение, что ЕИБ может стать естественным источником финансирования для оборонных стартапов Украины — при условии, что европейские политики будут руководствоваться принципом, что оборона Украины имеет решающее значение для общей обороны Европы и ее демократических идеалов.

Америке и Европе следует стать более креативными в поддержке Киева. Примеру Дании теперь должны последовать и более крупные западные страны — не только ради Украины, но и ради собственной долгосрочной безопасности.

Напомним, что бойцы ВСУ раскрыли стоимость наземных дронов "Махно", которые делают в "гараже".

Также сообщалось о подробностях применения в Украине "секретных" дронов Phoenix Ghost.