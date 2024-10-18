"Секретные" дроны Phoenix Ghost выходят из тени: детали применение БПЛА в Украине (фото)

Разработчики из компании AEVEX отметили, что в семейство беспилотников Phoenix Ghost, которые получила Украина еще в 2022 году, входят три аппарата — Dominator, Disruptor и Atlas. Однако до последнего времени об их использовании в войне против РФ известно было немного.

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Компания AEVEX Aerospace впервые публично раскрыла подробности о своем семействе дронов-камикадзе Phoenix Ghost, разработанных для ВВС США и поставленных Украине для использования против России. На симпозиуме Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне было подтверждено, что Phoenix Ghost — это не единичная модель, а целая серия боеприпасов различного размера и дальности действия. Подробнее о "секретных" американских БПЛА рассказали 17 октября обозреватели The War Zone.

В материале говорится, что беспилотники Phoenix Ghost были впервые представлены Пентагоном в 2022 году, когда США объявили о намерении поставлять их в Украину, однако до недавнего времени информация об их характеристиках оставалась засекреченной.

Старший директор по развитию бизнеса компании AEVEX Элизабет Траммелл подтвердила связь между различными беспилотниками компании и проектом Phoenix Ghost. Она также отметила, что AEVEX получила специальное разрешение на раскрытие этих данных.

Обозреватели отметили, что проект Phoenix Ghost был разработан еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, а его истоки лежат в работе специального бюро ВВС США Big Safari. С тех пор компания AEVEX продолжала совершенствовать свои разработки, адаптируя их под требования современных боевых условий.

Технические особенности

Беспилотники Phoenix Ghost оснащены системами автономной навигации, которые позволяют им выполнять задачи без использования GPS. Они способны распознавать цели, следовать за ними и наносить точные удары, минимизируя необходимость в управлении человеком.

В компании также утверждают, что их системы способны выполнять миссии по радиоэлектронной и кибервойне, разведке и наблюдению. Кроме того, все беспилотники могут быть оснащены электрооптическими и инфракрасными сенсорами для улучшения навигации, а также системами управления через радиосвязь.

Также известно, что AEVEX продолжает адаптировать свои разработки, основываясь на опыте, полученном в ходе конфликта в Украине. Например, с целью улучшения скрытности, беспилотники получили новую окраску для уменьшения заметности в ночное время.

Характеристики беспилотников семейства Phoenix Ghost

Среди конкретных беспилотников-камикадзе, которые AEVEX объявила частью семейства Phoenix Ghost — аппараты Dominator и Disruptor, относящиеся к так называемой категории группы 3.

В семейство Phoenix Ghost также входит меньший беспилотник группы 2 под названием Atlas — это еще один проект, который компания уже демонстрировала публично.

Каждая из групп БПЛА обладает уникальными характеристиками.

Disruptor (группа 3)

длина: 3,08 м;

размах крыльев: 4,8 м;

максимальный взлетный вес: пневматический запуск — 84 кг, запуск с ракетным ускорением — 93 кг;

продолжительность полета: обычная версия — 4,5 часа, версия с EFI — 11,6 часов;

максимальная дальность полета: обычная версия — 598 км, версия с EFI — 1322 км;

полезная нагрузка: 22,7 кг.

Беспилотник Disruptor семейства Phoenix Ghost Фото: AEVEX

Dominator (группа 3)

длина: 3,08 м;

размах крыльев: 4,8 м;

максимальный взлетный вес: пневматический запуск — 93 кг, запуск с ракетным ускорением — 102 кг;

продолжительность полета: обычная версия — 4,6 часа, версия с EFI — 11,7 часов;

максимальная дальность полета: обычная версия — 492 км, версия с EFI — 1196 км.

Беспилотник Dominator семейства Phoenix Ghost Фото: AEVEX

Atlas (группа 2)

длина: 0,88 м;

размах крыльев: 1,68 м;

максимальный взлетный вес: 9,5 кг;

полезная нагрузка: 3,67 кг;

продолжительность полета: 1-2 часа;

максимальная дальность полета: до 120 км.

Беспилотник Atlas семейства Phoenix Ghost Фото: AEVEX

Траммелл также рассказала, что Disruptor "выглядит совсем не так, как в тот момент, когда мы его только представили". По ее словам, изменился носовой конус, а также цвет, чтобы лучше маскировать оружие в течение суток.

После того как Россия начала использовать черные или иначе окрашенные в темный цвет дроны-камикадзе, что затрудняло их визуальное обнаружение, особенно в ночное время, украинские БПЛА также были замечены с похожими схемами окраски.

Обозреватели подчеркнули, что на сегодняшний день США передали Украине около 1800 дронов Phoenix Ghost на сумму 576 миллионов долларов. Однако до сих пор не известны конкретные типы дронов, переданных Киеву. Вместе с тем компания AEVEX продолжает модернизацию этих систем, включая улучшение устойчивости к GPS-помехам, что стало критическим аспектом в украинском конфликте.

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