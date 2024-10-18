"Секретні" дрони Phoenix Ghost виходять із тіні: деталі застосування БПЛА в Україні (фото)

Розробники з компанії AEVEX зазначили, що до сімейства безпілотників Phoenix Ghost, які отримала Україна ще 2022 року, входять три апарати — Dominator, Disruptor і Atlas. Однак до останнього часу про їхнє використання у війні проти РФ відомо було небагато.

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Компанія AEVEX Aerospace вперше публічно розкрила подробиці про своє сімейство дронів-камікадзе Phoenix Ghost, розроблених для ВПС США і поставлених Україні для використання проти Росії. На симпозіумі Асоціації армії США (AUSA) у Вашингтоні було підтверджено, що Phoenix Ghost — це не одинична модель, а ціла серія боєприпасів різного розміру і дальності дії. Детальніше про "секретні" американські БПЛА розповіли 17 жовтня оглядачі The War Zone.

У матеріалі йдеться про те, що безпілотники Phoenix Ghost були вперше представлені Пентагоном у 2022 році, коли США оголосили про намір постачати їх в Україну, проте донедавна інформація про їхні характеристики залишалася засекреченою.

Старша директорка з розвитку бізнесу компанії AEVEX Елізабет Траммелл підтвердила зв'язок між різними безпілотниками компанії та проєктом Phoenix Ghost. Вона також зазначила, що AEVEX отримала спеціальний дозвіл на розкриття цих даних.

Оглядачі зазначили, що проєкт Phoenix Ghost було розроблено ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а його джерела лежать у роботі спеціального бюро ВПС США Big Safari. Відтоді компанія AEVEX продовжувала вдосконалювати свої розробки, адаптуючи їх під вимоги сучасних бойових умов.

Технічні особливості

Безпілотники Phoenix Ghost оснащені системами автономної навігації, які дають їм змогу виконувати завдання без використання GPS. Вони здатні розпізнавати цілі, слідувати за ними й завдавати точних ударів, мінімізуючи необхідність в управлінні людиною.

У компанії також стверджують, що їхні системи здатні виконувати місії з радіоелектронної та кібервійни, розвідки та спостереження. Крім того, всі безпілотники можуть бути оснащені електрооптичними та інфрачервоними сенсорами для поліпшення навігації, а також системами управління через радіозв'язок.

Також відомо, що AEVEX продовжує адаптувати свої розробки, ґрунтуючись на досвіді, отриманому під час конфлікту в Україні. Наприклад, з метою поліпшення скритності, безпілотники отримали нове забарвлення для зменшення помітності в нічний час.

Характеристики безпілотників сімейства Phoenix Ghost

Серед конкретних безпілотників-камікадзе, які AEVEX оголосила частиною сімейства Phoenix Ghost, — апарати Dominator і Disruptor, що належать до так званої категорії групи 3.

До сімейства Phoenix Ghost також входить менший безпілотник групи 2 під назвою Atlas — це ще один проєкт, який компанія вже демонструвала публічно.

Кожна з груп БПЛА має унікальні характеристики.

Disruptor (група 3)

довжина: 3,08 м;

розмах крил: 4,8 м;

максимальна злітна вага: пневматичний запуск — 84 кг, запуск із ракетним прискоренням — 93 кг;

тривалість польоту: звичайна версія — 4,5 години, версія з EFI — 11,6 години;

максимальна дальність польоту: звичайна версія — 598 км, версія з EFI — 1322 км;

корисне навантаження: 22,7 кг.

Безпілотник Disruptor сімейства Phoenix Ghost Фото: AEVEX

Dominator (група 3)

довжина: 3,08 м;

розмах крил: 4,8 м;

максимальна злітна вага: пневматичний запуск — 93 кг, запуск із ракетним прискоренням — 102 кг;

тривалість польоту: звичайна версія — 4,6 години, версія з EFI — 11,7 години;

максимальна дальність польоту: звичайна версія — 492 км, версія з EFI — 1196 км.

Безпілотник Dominator сімейства Phoenix Ghost Фото: AEVEX

Atlas (група 2)

довжина: 0,88 м;

розмах крил: 1,68 м;

максимальна злітна вага: 9,5 кг;

корисне навантаження: 3,67 кг;

тривалість польоту: 1-2 години;

максимальна дальність польоту: до 120 км.

Безпілотник Atlas сімейства Phoenix Ghost Фото: AEVEX

Траммелл також розповіла, що Disruptor "має зовсім не такий вигляд, як у той момент, коли ми його щойно представили". За її словами, змінився носовий конус, а також колір, щоб краще маскувати зброю протягом доби.

Після того як Росія почала використовувати чорні або інакше забарвлені в темний колір дрони-камікадзе, що ускладнювало їх візуальне виявлення, особливо в нічний час, українські БПЛА також були помічені зі схожими схемами забарвлення.

Оглядачі підкреслили, що на сьогодні США передали Україні близько 1800 дронів Phoenix Ghost на суму 576 мільйонів доларів. Однак досі не відомі конкретні типи дронів, переданих Києву. Водночас компанія AEVEX продовжує модернізацію цих систем, включно з поліпшенням стійкості до GPS-перешкод, що стало критичним аспектом в українському конфлікті.

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