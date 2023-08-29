Дрони Phoenix Ghost і Switchblade полюватимуть за ядерною зброєю РФ, — військовий експерт

Боєприпаси, що баражують, можуть стримати розгортання мобільних ракетних систем типу "Іскандер" у російському Калініграді, які є загрозою для НАТО.

Related video

У майбутній війні дрони-камікадзе Phoenix Ghost і Switchblade, які США поставили Україні, можуть отримати нову місію: полювання на російську ядерну зброю в Калінінграді, пише Business Insider. Видання наводить думку другого лейтенанта ВПС США Вільям ДіРуббіо, який вважає, що саме баражуючі боєприпаси зможуть стати своєрідним стримувальним фактором проти росіян.

З тактичної та стратегічної точок зору розташування Калінінграда дає змогу Кремлю погрожувати кільком членам НАТО зброєю дальньої дії, і він може стати базою, з якої російські війська могли б завадити реакції НАТО на можливі майбутні зіткнення з Росією. Хоча шанси на війну з Росією здаються низькими, Калінінград, як і раніше, являє собою "серйозну загрозу" для НАТО, і альянсу необхідно інвестувати в нові види військ і зброю, щоб нейтралізувати там російські сили в разі конфлікту, каже Вільям ДіРуббіо.

Військовий стверджує, що НАТО може використовувати сили спеціальних операцій, щоб перешкодити Росії запустити тактичну ядерну зброю, яку вона зберігає в Калінінграді, націлюючись на балістичні ракети "Іскандер". На думку ДіРуббіо, атаки на російську інфраструктуру ядерного командування і контролю "можуть мати величезні стримувальні наслідки", і їх слід уникати, як і націлювання на самі ядерні боєголовки, але знищення платформи доставляння типу "Іскандер" завадить російським ядерним запускам.

Мобільні установки "Іскандер" можна знищувати дронами-камікадзе Фото: military-arms

Сили НАТО могли б використовувати для цих атак дрони камікадзе, вважає військовий. "Особливу увагу слід приділити навчанню підрозділів ССО за допомогою дронів Phoenix Ghost і Switchblade, щоб допомогти їм у пошуку та знищенні мобільних пускових установок", — вважає ДіРуббіо. "НАТО слід почати створювати невеликі плацдарми поблизу Польщі та відповідного кордону Литви з Калінінградом", — пропонує військовий.

США давно й активно постачає ЗСУ дрони-камікадзе Switchblade. Баражуючий боєприпас Switchblade 300 оснащений вибухівкою, еквівалентною протипіхотній міні, для ураження піхотних цілей. Він стріляє з мінометної труби та має дальність дії 8 кілометрів, хоча може залишатися в повітрі лише 15 хвилин. Switchblade 600 призначений для ураження важких цілей, таких як танки, і має заряд вибухової речовини, аналогічний заряду протитанкової ракети Javelin. Він має дальність дії 38 кілометрів і може залишатися в повітрі близько 40 хвилин. Про можливості баражувального боєприпасу Phoenix Ghost відомо небагато. Однак офіційні особи США заявили, що це боєприпас односторонньої дії, аналогічний Switchblade.

Раніше Фокус розповідав, що "розумні" баражуючі боєприпаси самі виконують більшу частину роботи оператора, тому ефективно знищують ЗС РФ. Дрон може пролетіти на 8 км за лінію фронту і за вдалого розкладу, з точністю до 80% влетіти у вікно штабу окупантів.