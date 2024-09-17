Война не закончится и в 2025 году: выдержат ли партнеры дальнейшую поддержку Украины в войне с РФ

Министр обороны Нидерландов уверен, что война продлится дольше 2025 года, а потому украинским партнерам стоит готовиться к дальнейшей поддержке. Фокус выяснил, как долго ЕС способен помогать, и что на это может повлиять.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что война сложная и не закончится в 2024 или 2025 годах, а потому нужно продолжать борьбу и оказывать большую поддержку Киеву. По его словам, нужно смотреть на долгосрочную перспективу и убедиться, что европейцы продолжают хотеть поддерживать Украину. Он отметил, что угрозы со стороны РФ разнообразны, нужно вложить значительные средства, чтобы защититься и удержать Москву от дальнейшей агрессии.

Долгосрочная война и увеличение поддержки Украины

Аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отметил в разговоре с Фокусом, что заявление Рубена Брекельманса ставит все на место и возвращает ощущение реальности. В частности, всем бы хотелось, чтобы война закончилась в ближайшее время, однако нужно быть готовым к худшему варианту, тем самым приближая лучшее. Он отметил, что российско-украинская война ведется на истощение.

"Окончание войны — это истощение ресурсов, какой-то стороны или обеих сразу. Пока что этого в ближайшей перспективе не просматривается или просматривается не очень четко. Поэтому такие и выводы. Это высказывание — мобилизация поддержки, давайте больше поддерживать Украину", — сказал Горбач.

Аналитик добавил, что дольше поддерживать и быть готовым платить больше — это положительно и является нормальной установкой. Однако, как на самом деле пойдет исторический процесс и хватит ли морально-психологических ресурсов европейских союзников — будет видно на практике.

Политолог Олег Постернак в комментарии Фокусу отметил, что сейчас сложно сделать инвентаризацию ресурсов, потенциальной способности европейских стран и в дальнейшем помогать Украине.

"Даже если ресурс есть, и финансовый, и военный, а по поводу военного технически очень большой вопрос, хватает ли этого ресурса, ведь военное производство запускается, но не в том объеме, который бы хотелось для обороны европейских стран", — сказал он.

Как может измениться предоставление помощи от ЕС

Эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал Фокусу, что слова Брекельманса являются положительными, поскольку они не склоняют Украину к так называемым компромиссам, а подталкивают партнеров готовиться к долгой войне с РФ и помогать Киеву.

"Конечно, мы не знаем, как сложатся дела в следующем году, потому что ключевой момент, что будет происходить в Соединенных Штатах, если к власти придет Дональд Трамп, то и в Европе, и в Украине будет плохо. Если он то, что сейчас говорит, не собирается делать и пересмотрит свои взгляды, это может быть другая история. Если будут демократы, то понятно, что они будут в дальнейшем поддерживать и Украину, и европейцев, то будет другая история", — пояснил Хара.

По его словам, пока сложно предсказать, как будет дальше. Однако это хороший сигнал европейцам не расслабляться. Кроме этого, Хара считает, что подобные заявления учитывают возможность прихода Трампа к власти. В частности, это будет означать, что европейцам нужно платить больше за свою безопасность, тогда как лучший вариант защитить себя сейчас — это помогать Украине.

Александр Хара отметил, что есть 50 стран "Рамштайн", которые помогают Украине. Есть те страны, которые добросовестно это делают, — балтийские государства дают больше всех, если сравнить помощь с размером ВВП страны, и то вооружение, которое им также нужно для защиты.

"Другие, можно сказать, являются free riders, то есть они не настолько много делают. Ну и самое главное, что Европа — это кучка демократических стран, и там могут измениться настроения избирателей, они могут выбрать тех, кто выступает за меньшую помощь Украине, или вообще прекращение помощи. Поэтому предсказать это сложно", — сказал он.

Эксперт добавил, что за 2,5 года войны не было таких политических изменений в европейских государствах, чтобы страны переставали помогать Украине или подталкивали к компромиссам. По его словам, исключением является Венгрия, которая с самого начала была за РФ и против ЕС и НАТО.

Политолог Олег Постернак отметил, что помощь Украине зависит от власти в той или иной стране. Так, завтра может появиться новый президент Румынии, который заявит об изменении отношения к Украине, а в Болгарии пророссийская партия станет членом коалиции и тому подобное. Он уточнил, что сейчас лучший вариант продемонстрирован Нидерландами, где вхождение "Партии свободы" с антиукраинской направленностью не привело к сворачиванию помощи. Страна смогла нивелировать влияние одной из коалиционных партий, однако нет гарантий, что так удастся сделать в других государствах.

"А где гарантия, что так удастся в других странах? Нам надо готовиться к тому, что Европейский Союз будет не способен заменить американскую помощь, несмотря даже на решения, принятые по конфискации замороженных российских активов", — заявил политолог.

Постернак рассказал, что относительно долгосрочной помощи ЕС Украине возникает несколько моментов: изменятся ли к тому времени элиты, правящие партии, коалиции, как этот вопрос влияет на мнение избирателей в европейских странах. Так, РФ специально раздувает страх начала Третьей мировой войны, что многих европейцев заставляет замыкаться в своих границах и продумывать необходимость ограничения помощи Киеву.

"Эти лозунги могут брать на вооружение многие европейские партии. Сейчас мы видим успех союза Сары Вагенкнехт в восточных немецких землях. И видим, сколько Вагенкнехт выступает категорически против помощи Украине и за полное замирение, а даже отказ Украины от территории, которая есть в нашем государстве и сейчас является оккупированной", — пояснил политолог.

По его словам, сейчас в Европе электорально-политическая ситуация трудно прогнозируемая, тогда как антиукраинская тема становится популярнее. В частности, это вопрос отношений с украинскими беженцами, финансирование и нежелание коалиционных правящих и оппозиционных партий направлять свой бюджет Украине. Также это может быть вопрос финансово-экономического сотрудничества с РФ, поэтому доминируют именно политические факторы, а не "сентиментальная солидарность с украинским народом из-за страхов и катастрофы", которые совершают оккупанты в Украине.

План победы от Зеленского

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представит план победы американскому лидеру Джо Байдену. По его словам, он состоит из четырех ключевых пунктов и одного дополнительного, необходимого после окончания войны. А именно безопасность, геополитическое место Украины, военную поддержку и экономическую поддержку

16 сентября советник главы ОП Сергей Лещенко отметил, что план победы основывается на том, что союзники дадут разрешение бить по территории РФ. О реализации плана нельзя говорить, пока не будет одобрения со стороны США.

Напомним, 17 сентября в СМИ сообщили, что запасы Пентагона опустошаются. Из-за этого в последние месяцы пакеты военной помощи США Украине были меньше.