Війна не закінчиться і в 2025 році: чи витримають партнери подальшу підтримку України у війні з РФ

Міністр оборони Нідерландів упевнений, що війна триватиме довше 2025 року, а тому українським партнерам варто готуватися до подальшої підтримки. Фокус з'ясував, як довго ЄС здатен допомагати, та що на це може вплинути.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що війна складна та не закінчиться у 2024 чи 2025 роках, а тому потрібно продовжувати боротьбу та надавати більшу підтримку Києву. За його словами, потрібно дивитися на довгострокову перспективу та переконатися, що європейці продовжують хотіти підтримувати Україну. Він зауважив, що загрози з боку РФ є різноманітними, потрібно вкласти значні кошти, аби захиститися та утримати Москву від подальшої агресії.

Довгострокова війна та збільшення підтримки України

Аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач зазначив у розмові з Фокусом, що заява Рубена Брекельманса ставить усе на місце та повертає відчуття реальності. Зокрема, всім би хотілося, аби війна закінчилася найближчим часом, проте потрібно бути готовим до гіршого варіанту, тим самим наближаючи краще. Він наголосив, що російсько-українська війна ведеться на виснаження.

"Закінчення війни — це виснаження ресурсів, якоїсь сторони чи обох відразу. Поки що цього в найближчій перспективі не проглядається або проглядається не дуже чітко. Тому такі й висновки. Це висловлювання — мобілізація підтримки, давайте більше підтримувати Україну", — сказав Горбач.

Аналітик додав, що довше підтримувати та бути готовим платити більше — це позитивно та є нормальною установкою. Проте, як насправді піде історичний процес та чи вистачить морально-психологічних ресурсів європейських союзників — буде видно на практиці.

Політолог Олег Постернак у коментарі Фокусу зауважив, що нині складно зробити інвентаризацію ресурсів, потенційної спроможності європейських країн і надалі допомагати Україні.

"Навіть якщо ресурс є, і фінансовий, і воєнний, а з приводу воєнного технічно дуже велике питання, чи вистачає цього ресурсу, адже воєнне виробництво запускається, але не в тому обсязі, який би хотілося для оборони європейських країн", — сказав він.

Як може змінитися надання допомоги від ЄС

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександр Хара розповів Фокусу, що слова Брекельманса є позитивними, оскільки вони не схиляють Україну до так званих компромісів, а підштовхують партнерів готуватися до довгої війни з РФ та допомагати Києву.

"Звичайно, ми не знаємо, як складуться справи наступного року, бо ключовий момент, що відбуватиметься в Сполучених Штатах, якщо до влади прийде Дональд Трамп, то і в Європі, і в Україні буде кепсько. Якщо він те, що зараз каже, не збирається робити і перегляне свої погляди, це може бути інша історія. Якщо будуть демократи, то зрозуміло, що вони будуть надалі підтримувати й Україну, і європейців, то буде інша історія", — пояснив Хара.

За його словами, наразі складно передбачити, як буде далі. Проте це гарний сигнал європейцям не розслаблятися. Крім цього, Хара вважає, що подібні заяви враховують можливість приходу Трампа до влади. Зокрема, це означатиме, що європейцям потрібно платити більше за свою безпеку, тоді як найкращий варіант захистити себе зараз — це допомагати Україні.

Олександр Хара зазначив, що є 50 країн "Рамштайн", які допомагають України. Є ті країни, які добросовісно це роблять, — балтійські держави дають більше за всіх, якщо порівняти допомогу з розміром ВВП країни, та те озброєння, яке їм також потрібне для захисту.

"Інші, можна сказати, є free riders, тобто вони не настільки багато роблять. Ну і найголовніше, що Європа — це купка демократичних країн, і там можуть змінитися настрої виборців, вони можуть вибрати тих, хто виступає за меншу допомогу Україні, чи взагалі припинення допомоги. Тому передбачити це складно", — сказав він.

Експерт додав, що за 2,5 роки війни не було таких політичних змін у європейських державах, аби країни переставали допомагати Україні чи підштовхували до компромісів. За його словами, винятком є Угорщина, яка з самого початку була за РФ та проти ЄС і НАТО.

Політолог Олег Постернак наголосив, що допомога Україні залежить від влади в тій чи іншій країні. Так, завтра може зʼявитися новий президент Румунії, який заявить про змінення ставлення до України, а в Болгарії проросійська партія стане членом коаліції тощо. Він уточнив, що наразі найкращий варіант продемонстровано Нідерландами, де входження "Партії свободи" з антиукраїнською спрямованістю не призвала до згортання допомоги. Країна змогла нівелювати вплив однієї з коаліційних партій, проте немає гарантій, що так вдасться зробити в інших державах.

"А де гарантія, що так вдасться в інших країнах? Нам треба готуватися до того, що Європейський Союз буде не здатен замінити американську допомогу, навіть попри рішення, ухвалені щодо конфіскації заморожених російських активів", — заявив політолог.

Постернак розповів, що щодо довгострокової допомоги ЄС Україні виникає декілька моментів: чи на той час зміняться еліти, правлячи партії, коаліції, як це питання впливає на думку виборців у європейських країнах. Так, РФ спеціально роздуває страх початку Третьої світової війни, що багатьох європейців змушує замикатися у своїх кордонах та продумувати необхідність обмеження допомоги Києву.

"Ці гасла можуть брати на озброєння багато європейських партій. Зараз ми бачимо успіх союзу Сари Вагенкнехт у східних німецьких землях. І бачимо, скільки Вагенкнехт виступає категорично проти допомоги Україні і за повне замирення, а навіть відмову України від території, яка є в нашій державі і зараз є окупованими", — пояснив політолог.

За його словами, нині в Європі електорально-політична ситуація важко прогнозована, тоді як антиукраїнська тема стає популярнішою. Зокрема, це питання відносин з українськими біженцями, фінансування та небажання коаліційних правлячих і опозиційних партій спрямовувати свій бюджет Україні. Також це може бути питання фінансово-економічного співробітництва з РФ, тому домінують саме політичні фактори, а не "сентиментальна солідарність з українським народом через страхи й катастрофу", які чинять окупанти в Україні.

План перемоги від Зеленського

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що представить план перемоги американському лідеру Джо Байдену. За його словами, він складається з чотирьох ключових пунктів та одного додаткового, необхідного після закінчення війни. А саме безпеку, геополітичне місце України, військову підтримку та економічну підтримку

16 вересня радник голови ОП Сергій Лещенко зазначив, що план перемоги ґрунтується на тому, що союзники дадуть дозвіл бити по території РФ. Про реалізацію плану не можна говорити, поки не буде схвалення з боку США.

Нагадаємо, 17 вересня у ЗМІ повідомили, що запаси Пентагону спустошуються. Через це останніми місяцями пакети військової допомоги США Україні були меншими.