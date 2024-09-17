Війна в Україні не закінчиться у 2024 або 2025 році, — голова Міноборони Нідерландів

Міністр Рубен Брекельманс назвав Росію могутньою державою, яка може вести гібридну війну досить довго.

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Ситуація на полі бою в російсько-українській війні залишається складною. Тому не варто очікувати, що війна закінчиться у 2024 або у 2025 році. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю LRT TELEVISION.

Рубен Брекельманс зазначив, що Україні потрібно надавати якомога більшу військову допомогу.

"Це означає, що ми повинні зробити більше, але ми також не повинні завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон. Але насправді це спринт завдовжки 42 км, тому ми маємо продовжувати боротьбу та надавати підтримку Україні", — додав міністр.

За словами Брекельманса, необхідно дивитися на довгострокову перспективу і переконатися, що громадяни Європи продовжують хотіти підтримувати Україну. Він зазначив, що не потрібно створювати хибні очікування, "щоб люди не розчаровувалися".

На думку міністра, Росія — могутня держава, яка веде гібридну війну і може робити це дуже довго. Не слід також забувати, що РФ є ядерною державою.

"Загрози з боку Росії є дуже різноманітними, і нам необхідно вкласти значні кошти, щоб захиститися від цих загроз і утримати Росію від будь-якої подальшої агресії", — додав Рубен Брекельманс.

Слід зазначити, що Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по глибокому тилу Росії. Тоді Рубен Брекельманс зазначив, що в України є право використовувати голландську зброю для захисту себе відповідно до міжнародного права та закликав інші держави зняти обмеження.

Також нагадаємо, що ще декілька місяців тому Нідерланди оголосили про бажання спільно з іншими державами зібрати та передати Україні Patriot. З того часу жодна країна не доєдналась до проєкту, тому в Україну була передана лише власна частина елементів зенітної батареї Patriot.