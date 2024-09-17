Война в Украине не закончится в 2024 или 2025 году, — глава Минобороны Нидерландов

Министр Рубен Брекельманс назвал Россию могущественной державой, которая может вести гибридную войну достаточно долго.

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Ситуация на поле боя в российско-украинской войне остается сложной. Поэтому не стоит ожидать, что война закончится в 2024 или в 2025 году. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью LRT TELEVISION.

Рубен Брекельманс отметил, что Украине нужно предоставлять как можно большую военную помощь.

"Это означает, что мы должны сделать больше, но мы также не должны завышать наши ожидания, потому что иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон. Но на самом деле это спринт длиной 42 км, поэтому мы должны продолжать борьбу и оказывать поддержку Украине", — добавил министр.

По словам Брекельманса, необходимо смотреть на долгосрочную перспективу и убедиться, что граждане Европы продолжают хотеть поддерживать Украину. Он отметил, что не нужно создавать ложные ожидания, "чтобы люди не разочаровывались".

По мнению министра, Россия — мощное государство, которое ведет гибридную войну и может делать это очень долго. Не следует также забывать, что РФ является ядерной державой.

"Угрозы со стороны России очень разнообразны, и нам необходимо вложить значительные средства, чтобы защититься от этих угроз и удержать Россию от любой дальнейшей агрессии", — добавил Рубен Брекельманс.

Следует отметить, что Нидерланды позволили Украине бить своим оружием по глубокому тылу России. Тогда Рубен Брекельманс отметил, что у Украины есть право использовать голландское оружие для защиты себя в соответствии с международным правом и призвал другие государства снять ограничения.

Также напомним, что еще несколько месяцев назад Нидерланды объявили о желании совместно с другими государствами собрать и передать Украине Patriot. С тех пор ни одна страна не присоединилась к проекту, поэтому в Украину была передана только собственная часть элементов зенитной батареи Patriot.