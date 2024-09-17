Запаси Пентагону не бездонні: пакети військової допомоги США Україні скорочуються, — CNN

Виробництво зброї американськими компаніями не встигає за попитом Міноборони, пишуть журналісти. Через це пакети допомоги Києву стали меншими.

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Війна України із Росією спустошила запаси Пентагону. Саме тому пакети військової допомоги США для України в останні місяці були меншими, ніж раніше. Дефіцит зброї та обладнання призвів до того, що в адміністрації Джо Байдена залишилося 6 мільярдів доларів на озброєння та амуніцію Україні, але Пентагон не має вільного інвентарю, який він готовий відправити. Про це повідомили двоє високопоставлених чиновників, пише CNN.

"Йдеться про запаси, які ми маємо на наших складаї, про що просять українці і чи можемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо зараз, не впливаючи на готовність", — сказав один із чиновників.

За словами генерал-майора Пет Райдера, прессекретаря Пентагону, Пентагон попросив у Конгресу більше часу, щоб витратити ті 6 мільярдів доларів до закінчення терміну їх дії в кінці вересня. Це різка зміна, якщо порівнювати із минулою зимою, коли адміністрація благала законодавців про додаткове фінансування для підтримки України.

Поставки зброї від союзників Фото: Скриншот

"Поповнення також є проблемою", — зауважив чиновник. США нарощують виробництво ключових товарів, таких як 155-мм боєприпаси та ракетні системи Patriot, як для постачання в Україну, так і для поповнення запасів США. Але це багаторічний процес, який не зможе швидко задовольнити всебільший попит.

До війни в Україні США щомісяця виробляли приблизно 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів. З відкриттям нових заводів і виробничих ліній США зараз виробляють 40 000 снарядів на місяць. Але Пентагону все одно знадобиться більше року, щоб досягти своєї мети — 100 000 снарядів щомісяця. Процес нарощування виробництва йде за графіком, але процес триватиме роки, вимагаючи нових потужностей, розширених фабрик і бажання Конгресу виділити гроші.

Україна відчуває на собі вплив дефіциту запасів, вважає президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині цього місяця Зеленський сказав представникам США та іншим союзникам, що поставки обіцяних систем протиповітряної оборони йдуть надто повільно і попередив про "значну" нестачу життєво важливої ​​допомоги.

У квітні Конгрес виділив адміністрації Байдена додаткові 13,4 мільярда доларів спеціально для поставок до України зброї та обладнання, отриманих із запасів США. Але міністерство оборони не змогло використати всі кошти через відсутність того, що потребує Україна. Точніше, намагаючись зберегти баланс між тим, що потрібно Україні і тим що має лишитись у США для їх власної армії.

У квітні Пентагон оголосив, що відправить зброю та обладнання на суму до 1 мільярда доларів безпосередньо зі складів США до Києва після того, як Конгрес нарешті ухвалив додатковий пакет фінансування для України.

Однак відтоді вартість кожного пакету військової допомоги Україні була значно меншою, жоден із них не перевищував 400 мільйонів доларів, коштуючи від 125 до 250 мільйонів доларів. У 2022 і 2023 роках Пентагон регулярно оголошував про пакети вартістю від 600 до 800 мільйонів доларів, причому найбільша сума становила 2,85 мільярда доларів у січні 2023 року.

Поставки зброї від союзників Фото: Міноборони США

Інший американський чиновник зазначив, що адміністрація не змогла отримати поставки зі запасів Міністерства оборони протягом перших чотирьох місяців року через затримку Конгресу із затвердженням додаткового фінансування. Чиновник також зазначив, що США намагаються не відправляти Україні занадто багато відразу.

"Є обмеження щодо того, наскільки швидко ми можемо вилучити обладнання, не впливаючи на власну бойову готовність", — сказав чиновник. Також є обмеження щодо того, наскільки швидко Україна може прийняти поставлену зброю і ефективно її розподілити.

Міністр оборони Ллойд Остін пообіцяв продовжувати надавати військову підтримку Україні та оголосив про новий пакет допомоги на 250 мільйонів доларів на зустрічі в Німеччині цього місяця. Остін визнав, що США працюють над збільшенням виробництва та "прискоренням поставок" в Україну.

"Час має важливе значення, особливо з зимою на порозі. І ми всі повинні посилити нашу підтримку — і швидко", — сказав Остін.

Нагадаємо, також Німеччина пообіцяла поставити до України до кінця осені 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Ця гаубиця стала основою сучасної артилерії з часів її появи наприкінці 1990-х. Вона відома скорострільністю та точністю на великих відстанях. Такі САУ перебувають на озброєнні у кількох країн НАТО. Далекобійність PzH 2000 сягає приблизно 30 кілометрів.