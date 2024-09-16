До кінця осені ЗСУ отримають 6 САУ Panzerhaubitze 2000: чим вони небезпечні (фото, відео)

Німеччина пообіцяла Україні 12 гаубиць, половину з яких мають доставити вже у найближчі місяці. Ці установки стали основою сучасної артилерії ще наприкінці 90-х.

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Німеччина передасть Україні ще 12 самохідних гаубиць типу Panzerhaubitze 2000, половину з яких ЗСУ отримають ще до кінця осені. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, як передали 16 вересня у виданні Stern.

"Я думаю, що шість із них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів", — зазначив Пісторіус.

Він наголосив на важливості артилерії на сучасному полі бою. Зі слів німецького міністра, сухопутні війська "навряд чи здатні діяти без ефективної та оперативної артилерії".

Окрім того, з травня 2022 року в німецькому артилерійському училищі українців навчають керувати системами озброєння. Пісторіус повідомив, що навчання за двома системами пройшли вже приблизно 500 військовослужбовців. У 2026 році в тому ж училищі проводитимуть і підготовку на колісних гаубицях.

САУ Panzerhaubitze 2000: що відомо

Як раніше зазначав Фокус, гаубиця Panzerhaubitze 2000 стала основою сучасної артилерії з часів її появи наприкінці 90-х. Вона відома скорострільністю та точністю на великих відстанях. Такі САУ перебувають на озброєнні у кількох країн НАТО.

Далекобійність PzH 2000 сягає приблизно 30 кілометрів. Екіпаж складається з п’яти осіб. Місця базування — замасковані лісисті ділянки під покровом дерев.

Фото САУ Panzerhaubitze 2000 Фото: Defense Express

Одразу після наказу про удар САУ виїжджає на місце та випускає осколково-фугасні снаряди DM121. Після цього гаубиця залишає точку пусків, щоб не стати жертвою атаки у відповідь.

У Defense Express інформували, що максимально PzH 2000 здатна здійснювати до 12 пострілів на хвилину. Стандартний режим її використання передбачає 100 пострілів на добу, більше — вважається вже інтенсивною експлуатацією.

Тобто, за умови швидкострільності у постійному темпі на рівні 8 пострілів за хвилину йдеться про 12,5 хвилини постійного вогню з установки на добу.

Нагадаємо, у Силах оборони Півдня повідомили, що вночі на 16 вересня українець збив ворожий "Шахед" за допомогою ПЗРК. Загалом захисники неба збили 53 дрони з 56, основним напрямком удару була Київська область.