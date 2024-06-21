Німецькі Panzerhaubitze 2000 допомагають ЗСУ знищувати цілі у Бєлгородській області, — Bild

Видання зазначає, що ще з 2022 року деякі західні системи озброєння застосовувалися проти цілей у Росії. Однак їх почали масово застосовувати лише наприкінці травня, після дозволу Заходу на тлі наступу РФ у Харківській області.

Related video

Першим серед іноземних журналістів, який побував на передовій у Харківській області біля кордону з РФ, став кореспондент BILD Бйорн Штрицель. ЗМІ зазначає, що він впродовж кількох днів перебував на позиціях артилеристів ЗСУ, які знищують військові цілі в Бєлгородській області, використовуючи німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze 2000.

Журналіст BILD Бйорн Штрицель

Показник їх далекобійності становить близько 30 кілометрів, а екіпаж складається з п'яти осіб. Вони базуються на замаскованих лісистих місцях під покровом дерев.

Відразу після наказу на новий удар, САУ виїжджає на місце, випускає кілька осколково-фугасних снарядів DM121, а вже потім залишає точку стрілянини, щоб її не знищили у відповідь. Українські розвідувальні дрони фіксують, що вогонь PzH 2000 дуже ефективний: вони точно знищують російську артилерію і наступальні підрозділи ЗС РФ у Бєлгородській області.

Видання BILD зазначає, що ще з 2022 року частину західних систем озброєння застосовувалися проти цілей у Росії. Проте масово їх застосовувати почали лише наприкінці травня, коли Захід дозволив це на тлі наступу РФ у Харківській області.

В коментарі журналісту артилерист ЗСУ пояснив, що російська артилерія "мало нас турбує", оскільки набагато більшу небезпеку, ніж дрони-камікадзе, становлять, наприклад, "Ланцет". Військовий також розповів, що всередині PzH 2000 дуже спекотно через відсутність кондиціонера. Це не тільки виснажує людей, а й призводить до відключення деяких систем. BILD зазначає, що у новітніх моделях PzH 2000 кондиціонер передбачено.

6 червня стало відомо, що Німеччина вчетверте в історії відновлює виробництво самохідних артустановок PzH 2000. Ці машини перебувають на службі в Бундесвері і в Україні.

Водночас у червні 2023 року повідомлялося, що самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які Україна отримала від Німеччини, впродовж місяця використання продемонстрували ознаки зношування.