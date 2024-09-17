Запасы Пентагона не бездонны: пакеты военной помощи США Украине сокращаются, — CNN

Производство оружия американскими компаниями не успевает за спросом Минобороны, пишут журналисты. Из-за этого пакеты помощи Киеву стали меньше.

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Война Украины с Россией опустошила запасы Пентагона. Именно поэтому пакеты военной помощи США для Украины в последние месяцы были меньше, чем раньше. Дефицит оружия и оборудования привел к тому, что в администрации Джо Байдена осталось 6 миллиардов долларов на вооружение и амуницию Украине, но Пентагон не имеет свободного инвентаря, который он готов отправить. Об этом сообщили двое высокопоставленных чиновников, пишет CNN.

"Речь идет о запасах, которые мы имеем на наших складах, о чем просят украинцы и можем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас, не влияя на готовность", — сказал один из чиновников.

По словам генерал-майора Пэт Райдера, пресс-секретаря Пентагона, Пентагон попросил у Конгресса больше времени, чтобы потратить те 6 миллиардов долларов до окончания срока их действия в конце сентября. Это резкое изменение, если сравнивать с прошлой зимой, когда администрация умоляла законодателей о дополнительном финансировании для поддержки Украины.

Поставки оружия от союзников Фото: Скриншот

"Пополнение также является проблемой", — отметил чиновник. США наращивают производство ключевых товаров, таких как 155-мм боеприпасы и ракетные системы Patriot, как для поставки в Украину, так и для пополнения запасов США. Но это многолетний процесс, который не сможет быстро удовлетворить растущий спрос.

До войны в Украине США ежемесячно производили примерно 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. С открытием новых заводов и производственных линий США сейчас производят 40 000 снарядов в месяц. Но Пентагону все равно понадобится больше года, чтобы достичь своей цели — 100 000 снарядов ежемесячно. Процесс наращивания производства идет по графику, но процесс будет длиться годы, требуя новых мощностей, расширенных фабрик и желания Конгресса выделить деньги.

Украина испытывает на себе влияние дефицита запасов, считает президент Владимир Зеленский. Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии в этом месяце Зеленский сказал представителям США и другим союзникам, что поставки обещанных систем противовоздушной обороны идут слишком медленно, и предупредил о "значительной" нехватке жизненно важной помощи.

В апреле Конгресс выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 миллиарда долларов специально для поставок в Украину оружия и оборудования, полученных из запасов США. Но министерство обороны не смогло использовать все средства из-за отсутствия того, в чем нуждается Украина. Точнее, пытаясь сохранить баланс между тем, что нужно Украине и тем, что должно остаться в США для их собственной армии.

В апреле Пентагон объявил, что отправит оружие и оборудование на сумму до 1 миллиарда долларов непосредственно со складов США в Киев после того, как Конгресс наконец принял дополнительный пакет финансирования для Украины.

Однако с тех пор стоимость каждого пакета военной помощи Украине была значительно меньше, ни один из них не превышал 400 миллионов долларов, стоил от 125 до 250 миллионов долларов. В 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно объявлял о пакетах стоимостью от 600 до 800 миллионов долларов, причем наибольшая сумма составляла 2,85 миллиарда долларов в январе 2023 года.

Поставки оружия от союзников Фото: Минобороны США

Другой американский чиновник отметил, что администрация не смогла получить поставки из запасов Министерства обороны в течение первых четырех месяцев года из-за задержки Конгресса с утверждением дополнительного финансирования. Чиновник также отметил, что США стараются не отправлять Украине слишком много сразу.

"Существуют ограничения относительно того, насколько быстро мы можем изъять оборудование, не влияя на собственную боевую готовность", — сказал чиновник. Также есть ограничения, добавил чиновник, относительно того, насколько быстро Украина может взять поставленное оружие и эффективно его распределить.

Министр обороны Ллойд Остин пообещал продолжать оказывать военную поддержку Украине и объявил о новом пакете помощи на 250 миллионов долларов на встрече в Германии в этом месяце. На встрече Остин признал, что США работают над увеличением производства и "ускорением поставок" в Украину.

"Время имеет важное значение, особенно с зимой на пороге. И мы все должны усилить нашу поддержку — и быстро", — сказал Остин.

Напомним, также Германия пообещала поставить в Украину до конца осени 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000. Эта гаубица стала основой современной артиллерии со времен ее появления в конце 1990-х. Она известна скорострельностью и точностью на больших расстояниях. Такие САУ находятся на вооружении у нескольких стран НАТО. Дальнобойность PzH 2000 достигает примерно 30 километров.