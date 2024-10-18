"Через пів року війна стане повністю безпілотною": Заходу потрібні інвестиції в ОПК України, — FT

За словами Роберта Бровді, те, що американці роблять за 1200 доларів, українці — за 58. Радник Зеленського Олександр Камишін повідомив, що зараз в Україні 200 підприємств, які здатні виробити обладнання на 20 млрд доларів цього року.

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Цього тижня з боку західних країн з'явилися нові запевнення в підтримці України. У середу, 16 жовтня, президент США Джо Байден анонсував 425 млн доларів військової допомоги, які Київ має отримати до листопадових виборів. Про це пише The Financial Times.

Окремим пакетом Австралія повідомила про постачання 49 танків Abrams. Очікуються і додаткові анонси подібного роду.

Британське видання зазначає, що все ж таки підтримка вкрай недостатня для того, щоб Україна могла перемогти у війні. Автори публікації звертають увагу на необхідність у залученні приватних і громадських вкладень в український оборонний комплекс.

Українські військові стартапи різко зросли у своїх масштабах та амбіціях. Радник Зеленського Олександр Камишін розповів журналістам, що зараз в Україні 200 підприємств, які здатні виробити обладнання на 20 млрд доларів цього року і на 30 млрд — наступного.

Продукція, що випускається, не тільки інноваційна (БпЛА зі штучним інтелектом), а й відносно дешева. Приклад тому — компанія Madyar's Birds, створена колишнім підприємцем і політиком Робертом Бровді. На підприємстві в Україні працює майже тисяча осіб, виробляють безпілотники та снаряди.

"Те, що обходиться американцям у 1200 доларів, ми робимо за 58, — пояснив Бровді. — Через пів року війна стане безпілотною, і ми використовуємо ШІ для заміни людей-операторів".

Водночас він говорить про катастрофічну нестачу оборотного капіталу. Камишін також зазначає, що цього року в України є лише 10 млрд доларів на військові закупівлі.

Можливе рішення

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен повідомив, що сподівається створити загальноєвропейський фонд у розмірі 1 млрд євро Фото: NYT

Український уряд нещодавно почав розглядати можливість скасування заборони на експорт оборонної продукції в спробі збільшити доходи.

Автори публікації називають такий крок "потенційно саморуйнівним" і припускають, що набагато розумнішим рішенням для західних союзників було б виділити частину допомоги із заморожених російських активів на фінансування оборонних стартапів, поряд із постачанням старого західного обладнання. Такі інвестиції допомогли б не тільки Україні, а й Заходу внести зміни у власне оборонне виробництво.

Видання наводить слова колишнього керівника Google Еріка Шмідта, який сказав, що інновації, які з'являються в Україні, змінюють характер війни так, що дорогі інвестиції західних урядів тепер уже можуть бути зайвими.

Данія виділила на українські компанії €0,56 млрд

Одна країна вже слідує за цією логікою. Данія нещодавно погодилася на інвестиції в розмірі 4,2 млрд данських крон (0,56 млрд євро) в українську зброю і технології.

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен повідомив, що сподівається створити загальноєвропейський фонд у розмірі 1 млрд євро.

"Набагато дешевше виробляти тут, в Україні. Шлях вперед — це заохочувати більше європейських країн фінансувати виробництво в Україні..." — сказав він на конференції в Києві минулого місяця.

Оборонні стартапи ростуть як гриби

За підрахунками видання TechCrunch, цього року в оборонний сектор Європи інвестують 1 млрд доларів венчурного капіталу. 66% фінансування для Європи походить від американських інвесторів. Водночас у таких країнах, як Велика Британія і Німеччина, оборонні стартапи ростуть як гриби. Європейські інвестори традиційно уникали інвестицій в оборону, але зараз це ставлення повільно змінюється.

У блозі Європейської комісії Principles for Responsible повідомлялося, що третина європейських і британських фондів ESG (екологія, соціальна та урядові сфери) інвестуються в оборону; на початку 2022 року було 25%.

До речі, у Данії віднедавна пенсійні фонди інвестують 40 млрд данських крон у місцеві військові кораблі.

Європейський інвестиційний банк на сьогодні зосереджений на проєктах цивільної інфраструктури. Є думка, що ЄІБ може стати природним джерелом фінансування для оборонних стартапів України — за умови, що європейські політики керуватимуться принципом, що оборона України має вирішальне значення для загальної оборони Європи та її демократичних ідеалів.

Америці та Європі слід стати більш креативними в підтримці Києва. За прикладом Данії тепер повинні піти більші західних країн — не тільки заради України, а й заради власної довгострокової безпеки.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розкрили вартість наземних дронів "Махно", які роблять у "гаражі".

Також повідомлялося про подробиці застосування в Україні "секретних" дронів Phoenix Ghost.