40% озброєння для фронту Україна зараз виробляє локально, — радник Зеленського (відео)

За кілька років Україна перейшла від повної залежності від імпорту зброї до локального виробництва ключових елементів озброєння, говорить Олександр Камишін.

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Україна зараз використовує 40% озброєння для фронту, яке виробляє локально, хоча до повномасштабної війни цього не було взагалі. Про це під час спілкування з іноземними журналістами на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив ексголова Мінстратегпрому, радник президента України Олександр Камишін, передають Новини Live.

Він розповів, що раніше Україна мала потужну оборонну промисловість, а на її території розміщувалися 2000 оборонних заводів та цехів, але з тих чи інших причин вони з часом занепали, і ніхто не укладав контракти з країною в оборонній промисловості. На початку повномасштабного російського вторгнення Україна воювала тим, що було на складах та закуповувала Bayraktar та Javeline і використовувала все те, що отримувала від стратегічних партнерів.

"В 2023 році президент України Володимир Зеленський став вимагати збільшення зброї власного виробництва. На сьогодні ми використовуємо з усього озброєння, яким воюємо, 40% власного виробництва виробленого локально", — сказав він.

Він зауважив, що за кілька років Україна перейшла від повної залежності від імпорту зброї до локального виробництва ключових елементів озброєння.

"2022-го ми виробили лише 50 тис. набоїв усіх калібрів за цілий рік. 2024-го, як нещодавно заявив президент, маємо 2,4 млн набоїв калібрів від 30 мм до 155 мм НАТО. Україна зараз стає потужним центром оборонної промисловості. І це — ключ до безпеки всієї Європи", — сказав він.

Ексочільник Мінстратегпрому розповів, що більшість розробників під час повномасштабної війни перейшли в оборонну сферу з інших галузей. Усіх обʼєднувала єдина мета — вдарити по РФ.

"Коли ми щось отримували, перша думка — долетіти до Москви та вдарити росіян", — сказав Камишін.

За його словами, зараз в Україні сформований цілий оборонний комплекс виробництва різних засобів ураження ворога. Водночас українські технологи вже готові ділитися досвідом із ЄС, США та вільним світом.

Ми хочемо стати арсеналом вільного світу. Ми хочемо бути місцем, де це народжується", — сказав радник президента.

Нагадаємо, що 18 січня радник Володимира Зеленського Олександр Камишін повідомив, що зараз в Україні 200 підприємств, які здатні виробити обладнання на 20 млрд доларів цього року.

17 січня повідомлялося, що США таємно вклали $1,5 млрд доларів у виробництво БпЛА в Україні. Допомога США включала гроші на підтримку виробників безпілотників і закупівлю запчастин.