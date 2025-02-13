Військові витрати Росії перевищили сукупні витрати Європи: дані аналітиків IISS

Своєю чергою військові витрати України за 2024 рік становили 40 млрд доларів, тобто 20% ВВП. Це найвищий показник у світі, хоча більша частина військових витрат забезпечується за рахунок іноземної допомоги.

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Військові витрати Росії у 2023 році зросли більш ніж на 40%, досягнувши 146 млрд доларів, що становить 6,7% ВВП країни. А з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС), військові витрати Москви у 2024 році досягли 462 млрд доларів, що перевищує сумарні військові бюджети всіх країн Європи. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Аналітики IISS також опублікували детальний огляд оборонних витрат світових держав за 2024 рік. Згідно зі звітом, загальні глобальні витрати на оборону склали 2,46 трлн доларів, що на 8,9% більше, ніж у 2023 році (2,24 трлн доларів). Це відповідає 1,9% світового ВВП.

Найбільший приріст зафіксовано в Європі, де оборонні бюджети зросли на 11,7% (до 457 млрд доларів). Однак найбільш вражаючий стрибок продемонструвала Росія, причому за прогнозами IISS, у 2025 році показник витрат на оборону зросте до 7,5% ВВП.

Старший науковий співробітник інституту Фенелла Макгерті пояснила, що аналіз військових витрат за ПКС демонструє здатність РФ фінансувати армію на вищому рівні, попри, здавалося б, менший бюджет у доларах.

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Водночас оглядачі Defense Express зазначили, що за нинішніх темпів європейські країни НАТО вийдуть на рівень 3% ВВП протягом п'яти років. Однак досягти мети в 5%, запропонованої президентом Дональдом Трампом, Альянсу вдасться не раніше 2035 року.

Що стосується України, то країна практично не фігурує у звіті IISS, окрім однієї ключової згадки: у 2024 році Київ витратив на оборону близько 40 млрд доларів або 22% ВВП — це найвищий показник у світі. Однак реальна картина спотворена, оскільки значна частина військових витрат забезпечується за рахунок іноземної допомоги.

Нагадаємо, згідно із заявою радника президента України Олександра Камишина, Україна зараз використовує 40% озброєння для фронту, яке виробляє локально, хоча до повномасштабної війни цього не було взагалі.