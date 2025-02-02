Страдают настроение и сон: ученые рассказали, как на нас влияет дефицит витамина D

Наука долгое время связывает витамин D с нашим настроением и зарядом энергии, но у его нехватки есть куда более серьезные последствия и признаки. Одно из таких осложнений на фоне дефицита витамина D может нарушить наш отдых.

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Витамин D играет важнейшую роль в поддержании здоровья в целом, а исследования ученых уже не раз подчеркивали его влияние на качество сна и уровень энергии. Исследования показывают, что недостаточный уровень витамина D может приводить к дневной усталости и сонливости, а также нарушать режим сна, вызывая более частые ночные пробуждения и сокращая общую продолжительность сна, что ученые называют одним из самых очевидных признаков дефицита витамина, пишет PsyBlog.

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Исследователи предполагают, что витамин D влияет на ключевые нейротрансмиттеры и маркеры воспаления, участвующие в регуляции сна. Кроме того, усталость, связанная с дефицитом витамина D, может быть вызвана нарушением функции митохондрий, поскольку для эффективной работы этих клеточных "электростанций" необходимо достаточное количество этого витамина.

Важно

Счастье тает на глазах: ученые рассказали о причинах дефицита витамина D и его последствиях

Дефицит витамина D — широко распространенная проблема, от которой страдает почти половина населения планеты. Хотя организм может получать его из диетических источников, таких как жирная рыба и яйца, для большинства людей основным способом поддержания достаточного уровня витамина D остается солнечный свет. Всего 20 минут дневного света обычно достаточно для удовлетворения суточной потребности в витамине D. Однако риск его дефицита повышается под влиянием нескольких факторов, включающих пожилой возраст, плохое питание, проживание в северных широтах и проведение большей части дня в помещении — проблема усугубляется растущей урбанизацией.

Дефицит витамина D связан не только с нарушениями сна и усталостью, но и с различными проблемами со здоровьем. Он связан с плохим настроением, мышечной слабостью, когнитивными нарушениями, проблемами с пищеварением и головными болями. Кроме того, витамин D необходим для минерализации костей, а значит, его длительный дефицит повышает риск переломов.

Масштабный обзор ученых, опубликованной в журнале Osteoporosis International, показал, что его дефицит особенно распространен на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Это во многом объясняется традиционной одеждой, которая закрывает большую часть кожи, препятствуя достаточному воздействию солнечного света. Городской образ жизни еще больше усугубляет проблему, поскольку современные рабочие условия заставляют многих людей проводить долгие часы в помещении. Отход от активного отдыха в сочетании с диетическими привычками, в которых не хватает продуктов, богатых витамином D, усугубляет риск его дефицита.

Сезонные изменения также играют свою роль: зимние месяцы значительно снижают способность организма синтезировать витамин D из солнечного света, особенно в регионах с ограниченным световым днем. Последние исследования подчеркивают важность поддержания оптимального уровня витамина D не только для физического здоровья, но и для психического благополучия.

Исследования также показали потенциальную связь между дефицитом витамина D и повышенным риском депрессии и снижения когнитивных способностей. Обеспечение достаточного потребления витамина D с помощью диеты, добавок и регулярного пребывания на свежем воздухе может быть простой, но эффективной стратегией для улучшения сна, уровня энергии и общего состояния здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.