Мужчина смастерил себе "гроб", чтобы наконец-то выспаться: к сожалению, он не учел один момент

Конструкция сделана из шести листов ДСП размером 4х8. Дверцы герметично закрываются с помощью магнитов и пенопластовой прокладочной ленты.

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Айзек из Аризоны (США) прибегает к крайним мерам, чтобы отгородиться от шумных соседей по комнате. Мужчина нашел уникальное решение проблемы: собственный звуконепроницаемый "гроб для сна". Подробнее об этом инженер-самоучка рассказал на одном из форумов в Reddit.

"Я живу с мамой, поэтому не плачу за арендную. Моя сестра с мужем так же. Поскольку они оба не работают, то могут ложиться спать, когда захочется", — рассказывает автор истории.

Соседи мешают спать ночью

Однако то, что родственники совсем не следят за временем, стало определенной проблемой для Айзека. "Они не спят всю ночь, ходят по дому, готовят еду, открывают и закрывают двери. Я крепко сплю, но это меня будит", — объясняет американец.

Супруги также держат домашних животных, что только добавляет какофонии.

"Именно поэтому я сделал специальный ящик для сна. Он сделан из шести листов ДСП размером 4х8. Дверцы герметично закрываются с помощью магнитов и пенопластовой прокладочной ленты", — хвастается своим изобретением мужчина.

Конструкция сделана из шести листов ДСП размером 4х8 Фото: Reddit

Айзек утверждает, что потратил около 15 часов на строительство своего звуконепроницаемого спального места, которое визуально напоминает гроб. В посте, опубликованном в Reddit, он предложил читателям заглянуть внутрь тайника.

Нужно решить проблему

"Я работаю над созданием перегородки, которая будет пропускать воздух, но не звук. Пока что спать внутри опасно, ведь уровень CO2 слишком высок, учитывая, что коробка герметична", — объясняет он.

Теперь американец планирует регулярно информировать подписчиков о своем прогрессе.

"Я решил задокументировать строительство в надежде, что это поможет еще кому-то. Несколько человек написали мне, что они уже годами спят в подобных звуконепроницаемых камерах. Дико слышать, что я не одинок в этом", — резюмировал Айзек.

Напомним, Бруно Силва из городка Канзас-Сити (США), который недавно вместе с семьей поселился в новом доме, не мог поверить своим глазам, когда обнаружил в почтовом ящике послание от неизвестного соседа.

В то же время психически неуравновешенный мужчина, который долгое время держал в страхе жителей многоэтажки в Нью-Йорке (США), решил отомстить соседям, устроив пожар в доме.