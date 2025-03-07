Чоловік змайстрував собі "труну", щоб нарешті виспатися: на жаль, він не врахував один момент

Конструкція зроблена з шести листів ДСП розміром 4х8. Дверцята герметично закриваються за допомогою магнітів і пінопластової прокладної стрічки.

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Айзек з Аризони (США) вдається до крайніх заходів, щоб відгородитися від галасливих сусідів по кімнаті. Чоловік знайшов унікальне розв'язання проблеми: власну звуконепроникну "труну для сну". Детальніше про це інженер-самоучка розповів на одному з форумів у Reddit.

"Я живу з мамою, тому не плачу за орендну. Моя сестра з чоловіком так само. Оскільки вони обидва не працюють, то можуть лягати спати, коли заманеться", — розповідає автор історії.

Сусіди заважають спати вночі

Однак те, що родичі зовсім не слідкують за часом, стало певною проблемою для Айзека. "Вони не сплять всю ніч, ходять по дому, готують їжу, відчиняють і зачиняють двері. Я міцно сплю, але це мене будить", — пояснює американець.

Подружжя також тримає домашніх тварин, що тільки додає какофонії.

"Саме тому я зробив спеціальний ящик для сну. Він зроблений з шести листів ДСП розміром 4х8. Дверцята герметично закриваються за допомогою магнітів і пінопластової прокладної стрічки", — вихваляється своїм винаходом чоловік.

Конструкція зроблена з шести листів ДСП розміром 4х8 Фото: Reddit

Айзек стверджує, що витратив близько 15 годин на будівництво свого звуконепроникного спального місця, котре візуально нагадує труну. У дописі, опублікованому в Reddit, він запропонував читачам заглянути всередину схованки.

Потрібно розв'язати проблему

"Я працюю над створенням перегородки, яка пропускатиме повітря, але не звук. Поки що спати всередині небезпечно, адже рівень CO2 надто високий, враховуючи, що коробка герметична", — пояснює він.

Тепер американець планує регулярно інформувати підписників про свій прогрес.

"Я вирішив задокументувати будівництво в надії, що це допоможе ще комусь іншому. Кілька людей написали мені, що вони вже роками сплять у подібних звуконепроникних камерах. Дико чути, що я не самотній у цьому", — резюмував Айзек.

Нагадаємо, Бруно Сілва з містечка Канзас-Сіті (США), який нещодавно разом із родиною оселився в новому будинку, не міг повірити своїм очам, коли виявив у поштовій скриньці послання від невідомого сусіда.

Водночас психічно неврівноважений чоловік, який довгий час тримав у страху мешканців багатоповерхівки в Нью-Йорку (США), вирішив помститися сусідам, влаштувавши пожежу в будинку.