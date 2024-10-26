Счастье тает на глазах: ученые рассказали о причинах дефицита витамина D и его последствиях

Наше настроение, хотя часто и считается "моральным состоянием", напрямую связано с нашим физическим здоровьем и одним витамином в особенности. Его источники окружают нас каждый день, однако его дефицит способен перевернуть нашу жизнь с ног на голову.

Related video

Депрессия — сложное психическое заболевание, симптомами которого являются потеря энергии, трудности с концентрацией внимания и снижение способности испытывать удовольствие. Различные исследования показывают, что эти симптомы иногда могут быть связаны с дефицитом витамина D — питательного вещества, которое играет важную роль в психическом и физическом благополучии и знание признаков и причин его нехватки могут стать ключевыми в пресечении развития осложнений, пишет PsyBlog.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное в журнале Archives of General Psychiatry, показало, что у людей, страдающих от депрессии, уровень витамина D в крови был значительно ниже, чем у людей без депрессии. Во всем мире около половины населения испытывает дефицит этого витамина, и одной из основных причин этого является недостаточное воздействие солнечного света. Это особенно актуально для регионов с продолжительными зимами, где люди меньше времени проводят на свежем воздухе.

Солнечный свет — основной источник витамина D в организме, который синтезируется при попадании на кожу ультрафиолетовых лучей. В исследовании приняли участие 1282 пожилых человека, в том числе те, кто страдал депрессией разной степени тяжести. Было обнаружено, что уровень витамина D в крови на 14% ниже у людей с легкой и тяжелой депрессией, что говорит о потенциальной связи между его низким уровнем и тяжестью депрессивных симптомов. Авторы исследования предположили, что снижение активности на свежем воздухе и изменения в образе жизни, например, в жилье или одежде, из-за депрессии могут также уменьшить воздействие солнечного света, что еще больше усугубляет дефицит витамина. Однако они также предполагают, что низкий его уровень может быть фактором, способствующим возникновению самой депрессии.

Такой дефицит может привести к повышению уровня паратиреоидного гормона, который влияет на наше настроение и психическое здоровье. Полученные результаты особенно тревожны, поскольку почти половина участников исследования испытывали дефицит витамина D. У женщин этот дефицит был более распространен: 56,9% из них имели недостаточный уровень по сравнению с 38,8% мужчин. Такое гендерное неравенство в уровне витамина требует дальнейшего изучения, чтобы понять, способствуют ли этому биологические факторы или образ жизни, заявили ученые.

Для поддержания достаточного уровня витамина D людям рекомендуется потреблять около 10 микрограммов этого вещества ежедневно. Его диетические источники включают жирную рыбу, такую как лосось и скумбрия, яичные желтки, обогащенные злаки и некоторые виды маргарина. В тех случаях, когда пищевых источников недостаточно или солнечное облучение ограничено, добавки могут помочь удовлетворить рекомендуемую дневную норму. Повышение его уровня уже давно стало дополнительным подходом к традиционным методам лечения депрессии, особенно для тех, кто живет в регионах с ограниченным воздействием солнечного света в зимние месяцы.

Ранее Фокус писал о том, что дефицит витамина D в космосе решат с помощью грибов. Проблема дефицита витамина D в космосе стоит остро, ведь на кону здоровье костей и нервной системы космонавтов. К счастью, ученые на Земле уже занимаются необычным решением этой проблемы.

Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.