Спасительные звездные грибы: дефицит витамина D в космосе решат необычным способом

Проблема дефицита витамина D в космосе стоит остро, ведь на кону здоровье костей и нервной системы космонавтов. К счастью, ученые на Земле уже занимаются необычным решением этой проблемы.

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Даниэла Осорио Пайан, 19-летняя студентка факультета мехатроники и машиностроения Автономного университета Оксиденте в Кали, Колумбия, добивается успехов в реализации уникального проекта, призванного принести пользу будущим космическим полетам. В составе исследовательской группы "Тачи Умада", названной так в честь фразы на языке коренного народа эмбера, означающей "Наше солнце", Пайан занимается выращиванием особого сорта колумбийских грибов. В этой работе использовались органические солнечные батареи и автоматизированные системы, воспроизводящие условия космического пространства, пишет Forbes.

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Значительным вкладом Даниэлы Пайан является разработка автоматизированной системы мониторинга урожая грибов в режиме реального времени, доступной с любого устройства. Эта система оснащена интуитивно понятной графикой, позволяющей легко интерпретировать данные о состоянии урожая даже тем, кто не имеет опыта в микологии. Новинка призвана упростить задачи космонавтов и снизить необходимость внекорабельной деятельности.

Данное исследование направлено на решение важнейшей проблемы здоровья космонавтов — дефицита витамина D, который может привести к разрушению костей и осложнениям со стороны нервной системы из-за ограниченного воздействия естественного солнечного света в космосе. Грибы, богатые витамином D, могут стать диетическим решением этой проблемы.

Команда прошла тщательную подготовку, включая моделирование микрогравитации и внекорабельных протоколов, чтобы проверить свой проект в условиях, сходных с космическими полетами. Пайан, размышляя о полученном опыте, отметила адаптацию команды к экстремальным условиям и более глубокое понимание роли аналога астронавта.

Путь Пайан в робототехнику и космическую науку начался в возрасте десяти лет, когда посетитель школы рассказал ей о факультативных занятиях. Увлечение робототехникой привело ее к исследовательскому проекту по органическим солнечным батареям в немецком институте Юлиха, который в итоге привел ее к аналоговой подготовке астронавтов в Польше.

Помимо научной деятельности, Пайан занимается развитием космического образования в Колумбии, подчеркивая важность науки Глобального Юга для решения проблем благосостояния и справедливости.

Другой заметной фигурой в колумбийской космической науке является Иванна Эрнандес, которая испытала микрогравитацию во время параболического полета с Национальным исследовательским советом Канады в 2019 году. Эрнандес, поделившись своим уникальным опытом плавания в условиях микрогравитации, также предоставила в полет два студенческих космических эксперимента, что подчеркивает растущий интерес и участие многих стран в космической отрасли.

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