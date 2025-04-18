В детском пюре Nestle обнаружили опасное токсичное вещество, — Госпродпотребслужба

Во Львовской области обнаружили опасное вещество в детском пюре, импортированном из Финляндии. Речь идет о пюре Gerber от финского производителя.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) во Львовской области.

Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области зафиксировало наличие токсичного соединения в образцах детского питания. По официальной информации, речь идет об обнаружении охратоксина А в продукции, которая была ввезена в Украину из Финляндии (производитель — Suomen Nestle Oy) для компании ООО "НЕСТЛЕ УКРАИНА".

Подозрение вызвало овощно-мясное пюре Gerber "Обед по-итальянски" для детей в возрасте от 10 месяцев. Продукт имеет статус стерилизованного. Опасные партии имеют номера №4304012001 и №5029012001. После лабораторной проверки было принято решение об изъятии этих партий из обращения, а также дальнейшее уничтожение продукции.

Охратоксин А — это микотоксин, который вырабатывается плесневыми грибами родов Aspergillus и Penicillium. Химически это вещество представляет собой бесцветный кристалл, который трудно растворяется в воде. Оно представляет серьезную опасность как загрязнитель продуктов питания: считается очень токсичным и потенциально канцерогенным.

Компания Suomen Nestle Oy входит в состав глобального швейцарского гиганта Nestle, который производит широкий спектр пищевых товаров: от кофе и воды до детского питания, кормов для животных и кондитерских изделий.

В 2023 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за продолжения деятельности компании на территории РФ, где в 2022 году работало семь заводов.

Напомним, что выбор детского питания сейчас настолько широк, что родителям бывает сложно понять, с чего начать. Но недавние масштабные исследования показали тревожную тенденцию: примерно 60% продуктов для малышей могут быть больше вредными, чем полезными, не обеспечивая детский организм необходимыми веществами.

Также, по мнению ученых, всех малышей условно можно разделить на четыре типа в зависимости от их отношения к еде. Для многих родителей кормление детей превращается в настоящий вызов — особенно когда речь идет о потреблении овощей и фруктов. Убедить ребенка съесть что-то полезное часто оказывается непростой задачей.