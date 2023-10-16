Привереды и типичные едоки: все дети по стилю питания делятся на четыре категории

Исследователи считают, что всех малышей можно разделить на четыре группы относительно того, как они относятся к еде.

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Время приема пищи ребенка может стать настоящем испытанием для его родителей, поскольку мамам и папам бывает трудно заставить своих детей есть достаточное количество фруктов и в особенности овощей, пишет Daily Mail.

Новое исследование показывает, вопреки распространенному мнению, лишь 16% детей относятся к категории "привередливых" едоков, с которыми трудно совладать в вопросах потребления здоровой пищи, в особенности если речь идет о брокколи.

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В ходе исследования ученые и Астонского университета опросили почти 1000 британских родителей. Их попросили ответить на вопросы касательно стиля питания детей. Результаты свидетельствуют о том, что лишь малая часть детей в действительности являются "привередами".

В целом ученые обнаружили, что всех детей можно разделить на четыре категории в зависимости от их стиля питания:

привередливые едоки;

заядлые едоки;

счастливые едоки;

типичные едоки.

Отметим, в ходе исследования ученые намеревались изучить модели пищевого поведения у детей младшего школьного возраста, а также то, как они связаны с практикой кормления. В ходе анализа ученые опросили родителей о привычках детей по восьми моделям поведения,в том числе:

пищевая реакция;

эмоциональное переедание;

удовольствие от еды;

желание пить;

реакция на насыщение;

медлительность в еде;

эмоциональное недоедание;

суетливость в еде.

После этого ученые сопоставили результаты и выявили четыре отдельные категории едоков. Команда разделила всех детей на условные четыре группы:

16% относились к группе "привередливых";

44% являлись "типичными" едоками;

22% являлись "заядлыми" едоками;

18% являлись "счастливыми" едоками.

Ученые отмечают, что привереды, как правило, характеризовались более высоки уровнем суетливости в еде, а также чувствительностью к насыщению, медлительностью и эмоциональным недоеданием в сочетании со значительно более низким уровнем удовольствия от еды в сравнении с тремя другими профилями.

При этом у счастливых едоков наблюдался высокий уровень удовольствия от еды, однако низкий уровень медлительности во время питания, а также суетливость и эмоциональное переедание/недоедание. В то же время заядлые едоки получали больше удовольствия от еды, быстрее ее поглощали и слабо ощущали внутренние сигналы сытости. Предполагается, что именно дети из этой категории подвергаются наибольшему риску переедания и ожирения.

Авторы исследования надеются, что их результаты в дальнейшем можно использовать для разработки более персонализированных пищевых стратегий для детей. По словам ведущего автора исследования, доктора Эбигейл Пикард, родители также могут использовать данные результаты, чтобы понять, какой стиль питания демонстрирует их ребенок. После этого они смогут адаптировать свою стратегию питания под свое чадо.

Например, заядлые едоки, вероятно, получат пользу от скрытого ограничения еды, а счастливым едокам больше подойдет сбалансированный и разнообразный выбор продуктов.

Ранее Фокус писал о том, что пищевые привычки формируются еще в утробе: от моркови дети улыбаются, а от капусты — кривятся.