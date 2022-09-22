Пищевые привычки формируются еще в утробе: от моркови дети улыбаются, а от капусты — кривятся

С помощью 4D-УЗИ ученые наблюдали за реакцией нерожденных детей на те или иные продукты — оказалось брокколи никто не любит.

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Любопытное исследование провели ученые из Даремского университета — они решили выяснить, как дети в утробе реагируют на те или иные продукты, которые ест мама. Результаты оказались умилительными — в первый раз брокколи не нравится никому, пишет Daily Mail.

В исследовании приняли сотня женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Ученые использовали 4D-УЗИ, чтобы пронаблюдать за реакцией нерожденных малышей на тот или иной продукт — сканирования проводились на 32-й и 36-й неделях.

В ходе исследования беременных женщин разделили на три группы — первая получила капсулу с порошком брокколи, вторая — моркови, а третьи не принимали никаких капсул. В общей сложности в каждой капсуле содержалось 400 мг овощного порошка. Женщин просили не употреблять никаких других продуктов в течение следующих 20 минут, а затем проводили сканирование.

Во-первых, ученые обнаружили, что рацион матери частично проходит в среду плода, точнее отдельные раздражители. Во-вторых, уморительно было наблюдать за тем, как гримасничали малыши, попробовав морковь или брокколи.

[ + – ] Реакция малішей на морковь. Фото: FETAP

Так, в 100% случаев малыши мам, которые получили капсулу с брокколи, кривились и хмурились. В то же время малыши, чьи мамы съели морковь, выглядели счастливыми и улыбчивыми. Полученные результаты по мнению ученых, свидетельствуют о том, что напиши пищевые привычки начинают формироваться еще в утробе матери, когда мы впервые "пробуем" те или иные вкусы.

По мнению авторов исследования, открывшиеся данные могут помочь лучше понять, как развиваются наши вкусовые и обонятельные рецепторы, а также их связь с восприятием и памятью. Более того, данное исследование может стать фундаментом для изучения возможности формирования здоровых пищевых привычек еще в детстве.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование с теми же реципиентами, но уже после рождения малышей. Во-первых, это позволит понять, останется ли память у малышей об этом первом опыте взаимодействия с брокколи и сохранится ли та же реакция. Во-вторых, ученые надеются выяснить, возможно ли поменять отношение малыша к ненавистному продукту, если попытаться его приучить к брокколи еще в утробе матери.

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