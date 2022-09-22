Харчові звички формуються ще в утробі: від моркви діти посміхаються, а від капусти — кривляться

За допомогою 4D-УЗД вчені спостерігали за реакцією ненароджених дітей на ті чи інші продукти — виявилося, що броколі ніхто не любить.

Related video

Цікаве дослідження провели вчені з Даремського університету — вони вирішили з'ясувати, як діти в утробі реагують на ті чи інші продукти, які їсть мати. Результати виявилися зворушливими — вперше броколі не подобається нікому, пише Daily Mail.

У дослідженні взяли сотня жінок віком від 18 до 40 років. Вчені використовували 4D-УЗД, щоб поспостерігати за реакцією ненароджених малюків на той чи інший продукт — сканування проводилися на 32-му та 36-му тижнях.

Під час дослідження вагітних жінок розділили на три групи — перша отримала капсулу з порошком броколі, друга — моркви, а треті не приймали жодних капсул. Загалом у кожній капсулі містилося 400 мг овочевого порошку. Жінок просили не вживати інших продуктів протягом наступних 20 хвилин, а потім проводили сканування.

По-перше, вчені виявили, що раціон матері частково проходить у середовище плода, точніше деякі подразники. По-друге, дивно було спостерігати за тим, як гримасували малюки, скуштувавши моркву чи броколі.

[ + – ] Реакція малих на моркву Фото: реакция на морковь

Так, у 100% випадків малюки мам, які отримали капсулу з броколі, кривилися та хмурилися. Водночас малюки, чиї мами з'їли моркву, виглядали щасливими та усміхненими. Отримані результати, на думку вчених, свідчать про те, що харчові звички починають формуватися ще в утробі матері, коли ми вперше "пробуємо" ті чи інші смаки.

На думку авторів дослідження, дані, що відкрилися, можуть допомогти краще зрозуміти, як розвиваються наші смакові і нюхові рецептори, а також їх зв'язок зі сприйняттям і пам'яттю. Щобільше, це дослідження може стати фундаментом для вивчення можливості формування здорових харчових звичок ще в дитинстві.

Надалі вчені планують продовжити дослідження з тими самими реципієнтами, але вже після народження дітей. По-перше, це дозволить зрозуміти, чи залишиться пам'ять у малюків про цей перший досвід взаємодії з броколі і чи збережеться та ж реакція. По-друге, вчені сподіваються з'ясувати, чи можна змінити ставлення дитини до ненависного продукту, якщо спробувати його привчити до броколі ще в утробі матері.

Раніше Фокус писав про 5 харчових звичок — які продукти потрібно включити до раціону, щоб дожити до 100 років.