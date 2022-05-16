Пять пищевых привычек. Что нужно есть, чтобы прожить до ста лет

Методика долголетия от жителей "голубых зон".

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Чтобы жить долго и чувствовать себя здоровым, нужно правильно питаться. Эта аксиома известна всем, но мало кто действительно понимает, что имеется в виду, когда речь заходит о здоровом рационе. Одни считают, что достаточно считать калории, чтобы оставаться в форме на долгие годы, и тогда неважно, что ты ешь. Другие уверены, что нужно вычеркнуть из ежедневного рациона конкретные "тяжелые" продукты, отказаться от углеводов и жиров.

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Жители "Голубых зон", в которые входят Окинава, Сардиния, Никоя, Икария и Лома-Линда, не по наслышке знают, что такое жить долго, благодаря здоровому питанию. Ведь именно у них больше всего в мире людей старше 100 лет. Фокус собрал советы диетологов, которые следуют таким принципам.

Поменьше бездумных перекусов

Как пишут в издании Еat this, в Японии существует практика под названием Хара Хачи Бу, что в переводе означает "ешь, пока не насытишься на 80 %". Такой принцип позволяет местным жителям прислушиваться к сигналам собственного тела и не переедать. Эта методика исключает постоянные перекусы под интересный фильм, во время которых мы бездумно закидываемся пищевым мусором в виде чипсов, конфет или любой другой бесполезной для нашего организма еды. Благодаря методике "ешь, пока не насытишься на 80 %", можно избежать переедания, которое приводит к ожирению и усугублению хронических заболеваний.

Никаких чипсов, попкорна и хот-догов

Рацион жителей "голубых зон" состоит из натуральных, цельных продуктов, которые подвергаются минимальной обработке. Полуфабрикаты, которые многие выбирают из-за нехватки времени для готовки, перегружены сахаром, солью, жиром и множеством других ненужных добавок, при этом почти полностью лишены полезных витаминов, минералов, белков, клетчатки и фитонутриентов. Среди наихудших вариантов переработанных продуктов — мясо (сосиски, бекон, пепперони), соленные закуски, сладкие напитки и упакованные сладости. В этих продукты содержится переизбыток рафинированных углеводов. Они вызывают воспаление, ослабляют иммунную систему и могут нанести серьезный вред здоровью кишечника.

[ + – ] Поп-корн за просмотр фильма - не лучшее решение для здорового питания Фото: pexel.com

По словам Даны Эллис Ханнес, доктора медицинских наук, старшего диетолога медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и автора книги "Рецепт выживания", если отказаться от этих продуктов, можно прожить много лет, избежав серьезных хронических заболеваний, приводящих к ранней смерти.

Нет алкоголю

Нельзя сказать, что жители "голубых зон" не пьют. Например, на Сардинии местные позволяют себе бокал красного вина Каннонау во время еды. Но стоит учесть, что если долгожители и употребляют алкоголь, то только сухие красные сорта вина, в которых минимум сахара и много антиоксидантов. Вина из Сардинии и юго-западной Франции содержат много процианидинов, которые способствуют укреплению здоровья сердца. Такими же чудесными свойствами наделены несколько белых вин — Шардоне, Рислинг и Совиньон Блан.

[ + – ] Некоторые сорта вин в ограниченном количестве способствуют укреплению здоровья сердца. Фото: Medical News Today

Больше растительной пищи

Чтобы долго жить, не обязательно полностью отказываться от продуктов животного происхождения. Некоторые долгожители добавляют в свой рацион рыбу, яйца, молочные продукты. Однако подавляющее большинство питательных веществ они получают из растительной пищи. Как пишут на сайте проекта Вluezones, местные жители обычно едят не больше четырех яиц в неделю и не употребляют продукты животного происхождения в привычном для нас понимании. В больше степени они получают белок из бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, семян.

[ + – ] Бобовые - отличный источник растительного белка Фото: Соцсети

Меньше сахара

Жители "голубых зон" употребляют всего около семи чайных ложек сахара в день, и едят сладости только по особым случаям. Диетологи отмечают, что регулярное употребление избыточного количества сахара может сократить продолжительность жизни, так как повышает риск сердечных заболеваний, ожирения, развития диабета второго типа.

Сахар содержится не только в сладостях, вроде печенья или конфет, но и множество других обработанных пищевых продуктов, таких как йогурты, хлопья, всевозможные соусы, приправы. Поэтому лучше всего перед покупкой читать, что написано на этикетке. Диетологи не рекомендуют превышать норму сахара в день, которая составляет 12 чайных ложек. А если жить не можете без сладостей, отдавайте предпочтение фруктам.

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