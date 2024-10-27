Прожить более 120 лет: ученые выяснили, на что способен организм человека

Тело человека прекрасно побеждает болезни, но к 150 годам эта способность исчезает. Уже к 2100 году человек будет жить больше из-за стремительного развития фармакологии и понимания ценности здорового образа жизни, считают ученые з США и Сингапура.

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Старейший человек в мире проживает в Японии: подтвержденный возраст Томико Итоока — 116 лет и 156 дней. Однако ученые утверждают, что продолжительность жизни может быть намного больше, пишет британский таблоид Daily Star.

По данным Управления национальной статистики Британии, средняя продолжительность жизни у мужчин — 74,8 лет, а у женщин — 80,2 года. Внешние факторы, такие как диета и физические упражнения, влияют на продолжительность жизни.

Исследователи из сингапурской биотехнологической компании Gero и Центра комплексного изучения рака Roswell Park в Буффало (штат Нью-Йорк) изучали способность организма восстанавливаться и бороться с болезнями.

В 2100 году человек сможет прожить более 100 лет

Ученые собрали тысячи добровольцев и рассмотрели несколько факторов, включая возраст, болезни и образ жизни. Как правило, тело человека отлично справляется с болезнями и инфекциями, но с возрастом это делать все труднее. Между 120 и 150 годами эта способность полностью исчезает: если тело заболеет, то шансов на выживание не останется.

Тело человека справляется с болезнями и инфекциями до 120 лет

Французская сверхдолгожительница Жанна Кальман умерла в возрасте 122 лет в 1997 году. Согласно вышеупомянутой теории, причиной ее смерти могла стать неспособность организма восстанавливаться.

Ученые предположили, что к 2100 году самый старый человек проживет больше, поскольку сфера здравоохранения и фармакология развивают. В обществе также увеличивается понимание ценности здорового образа жизни.

"Сейчас испытываются препараты, способные продлить жизнь людей до 200 лет. Но не стоит ждать, что скоро лекарства будут общедоступными", — говорят исследователи.

Напомним, Мэри Спирс из Манчестера в августе 2024 года исполнилось 106 лет. Долгожительница не курит, не пьет спиртные напитки и избегает мужчин.

Элизабет Фрэнсис из Хьюстона в этом году стала самой старой американкой, она дожила до 114 лет. Она живет вместе с 94-летней дочерью Дороти Уильямс.