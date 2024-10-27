Прожити понад 120 років: учені з'ясували, на що здатен організм людини

Тіло людини прекрасно справляється з хворобами, але у 150 років ця здатність зникає. Вже до 2100 року людина житиме більше через стрімкий розвиток фармакології та розуміння цінності здорового способу життя, вважають учені з США та Сінгапуру.

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Найстаріша людина у світі проживає в Японії: підтверджений вік Томіко Ітоока — 116 років і 156 днів. Однак учені стверджують, що тривалість життя може бути набагато більшою, пише британський таблоїд Daily Star.

За даними Управління національної статистики Британії, середня тривалість життя у чоловіків — 74,8 років, а у жінок — 80,2 року. Зовнішні чинники, такі як дієта і фізичні вправи, впливають на тривалість життя.

Дослідники із сінгапурської біотехнологічної компанії Gero і Центру комплексного вивчення раку Roswell Park у Буффало (штат Нью-Йорк) вивчали здатність організму відновлюватися і боротися з хворобами.

У 2100 році людина зможе прожити понад 100 років

Вчені зібрали тисячі добровольців і розглянули кілька факторів, включно з віком, хворобами і способом життя. Як правило, тіло людини відмінно справляється з хворобами та інфекціями, але з віком це робити все важче. Між 120 і 150 роками ця здатність повністю зникає: якщо тіло захворіє, то шансів на виживання не залишиться.

Тіло людини справляється з хворобами та інфекціями до 120 років

Французька супердовгожителька Жанна Кальман померла у віці 122 років 1997 року. Згідно з вищезгаданою теорією, причиною її смерті могла стати нездатність організму відновлюватися.

Вчені припустили, що до 2100 року найстаріша людина проживе більше, оскільки сфера охорони здоров'я і фармакологія розвивають. У суспільстві також збільшується розуміння цінності здорового способу життя.

"Зараз випробовуються препарати, здатні продовжити життя людей до 200 років. Але не варто чекати, що скоро ліки будуть загальнодоступними", — кажуть дослідники.

Нагадаємо, Мері Спірс із Манчестера в серпні 2024 року виповнилося 106 років. Довгожителька не курить, не п'є спиртні напої та уникає чоловіків.

Елізабет Френсіс із Г'юстона цього року стала найстарішою американкою, вона дожила до 114 років. Вона живе разом із 94-річною донькою Дороті Вільямс.