Одна з найстаріших жінок в світі розкрила несподіваний секрет щасливого життя (фото)

Мері Спірс часто переїжджала з одного кінця країни в інший й загалом змінила 14 місць роботи, зокрема спробувала себе у ролі прибиральниці та білетерки в кінотеатрі.

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Мері Спірс із Манчестера (Велика Британія), якій у серпні виповнилося 106 років, розкрила секрет довгого та щасливого життя: довгожителька не палить, не вживає алкоголю та уникає чоловіків. До останнього часу вона жила разом зі своїми сестрами, Рут і Дороті, у будинку в Чеширі. Про це пише видання Metro.

"Ти просто прокидаєшся і продовжуєш жити далі. У мене є почуття гумору — це допомагає пережити важкі часи", — пояснює Спірс.

У Мері колись був коханий — військовослужбовець Королівської авіації, з яким вона познайомилася під час Другої світової війни. Одна невдовзі чоловік помер. Після цього британка часто переїжджала з одного кінця країни до іншого й загалом змінила 14 місць роботи, зокрема спробувала себе у ролі прибиральниці, білетерки в кінотеатрі й навіть співробітниці компанії "Крайслер".

Мері Спірс зі своїми сестрами Фото: MEN Media

"У мене було дві прекрасні сестри. Ми жили дружно як згуртована сім'я. Часи було важко, грошей не вистачало, але ми все робили разом, зокрема хатню роботу. Нам нічого не бракувало, бо ми мали одна одну. Цього достатньо", — розповідає жінка.

Королева Єлизавета надіслала Мері листівку на 100-річний ювілей у 2018 році, а друга надійшла від короля Чарльза та королеви Камілли на її 105-й день народження торік.

"Нещодавно читала у газеті, що хтось за кордоном прожив 117 років. Подумала, що не хочу собі такого", — зізнається довгожителька.

Попри все, Спірс зберігає почуття гумору й часто згадує жарти свого улюбленого коміка Нормана Віздома, з яким колись зустрічалася.

Її двоюрідний брат і найближчий родич, 89-річний Генрі Хескет, згадує: "Вона — чудова. У дитинстві багато для мене зробила й все моє життя була поруч. Ми нею дуже пишаємося. Мері щаслива людина й завжди має жарт на будь-який випадок. Ти просто мусиш сміятися! Гадаю, саме тому вона досі з нами, бо завжди дивиться на світлу сторону".

Привітання від королеви Єлизавети, а також Чарльза та Камілли Фото: MEN Media

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 114-річну Елізабет Френсіс із Х'юстона, яка поділилася секретом довгого та щасливого життя. Жінка народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до надання американкам виборчого права, і пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію COVID-19.

А от 81-річна подружня пара Аліса та Алек з Шотландії, які прожила в шлюбі 60 років, нещодавно відсвяткувала діамантовий ювілей, поділившись секретом своїх міцних та довготривалих стосунків. Подружжя називає запорукою щастя постійний пошук компромісів та любов до подорожей і пригод.