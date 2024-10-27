Одна из самых старых женщин в мире раскрыла неожиданный секрет счастливой жизни (фото)

Мэри Спирс часто переезжала из одного конца страны в другой и в целом сменила 14 мест работы, в частности попробовала себя в роли уборщицы и билетерши в кинотеатре.

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Мэри Спирс из Манчестера (Великобритания), которой в августе исполнилось 106 лет, раскрыла секрет долгой и счастливой жизни: долгожительница не курит, не употребляет алкоголь и избегает мужчин. До последнего времени она жила вместе со своими сестрами, Рут и Дороти, в доме в Чешире. Об этом пишет издание Metro.

"Ты просто просыпаешься и продолжаешь жить дальше. У меня есть чувство юмора — это помогает пережить трудные времена", — объясняет Спирс.

У Мэри когда-то был возлюбленный — военнослужащий Королевской авиации, с которым она познакомилась во время Второй мировой войны. Одна вскоре муж умер. После этого британка часто переезжала из одного конца страны в другой и в целом сменила 14 мест работы, в том числе попробовала себя в роли уборщицы, билетерши в кинотеатре и даже сотрудницы компании "Крайслер".

Мэри Спирс со своими сестрами Фото: MEN Media

"У меня было две прекрасные сестры. Мы жили дружно как сплоченная семья. Времена было трудно, денег не хватало, но мы все делали вместе, в частности домашнюю работу. Нам ничего не хватало, потому что мы имели друг друга. Этого достаточно", — рассказывает женщина.

Королева Елизавета прислала Мэри открытку на 100-летний юбилей в 2018 году, а вторая поступила от короля Чарльза и королевы Камиллы на ее 105-й день рождения в прошлом году.

"Недавно читала в газете, что кто-то за границей прожил 117 лет. Подумала, что не хочу себе такого", — признается долгожительница.

Несмотря на все, Спирс сохраняет чувство юмора и часто вспоминает шутки своего любимого комика Нормана Уиздома, с которым когда-то встречалась.

Ее двоюродный брат и ближайший родственник, 89-летний Генри Хескет, вспоминает: "Она — замечательная. В детстве много для меня сделала и всю мою жизнь была рядом. Мы ею очень гордимся. Мэри счастливый человек и всегда имеет шутку на любой случай. Ты просто обязан смеяться! Думаю, именно поэтому она до сих пор с нами, потому что всегда смотрит на светлую сторону".

Поздравления от королевы Елизаветы, а также Чарльза и Камиллы Фото: MEN Media

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