Очень вкусно и полезно: рецепт оригинального картофельного сэндвича

Блюдо, приготовленное из натуральных ингредиентов, но в интересном оформлении, очень понравится детям.

Если ваши дети крутят носом и не хотят есть ничего, кроме фаст-фуда, удивите их, приготовив картофельный сэндвич. Проверенным рецептом этого вкусного, оригинального и, что самое главное, полезного блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.

Картофельный сэндвич

Ингредиенты на 4 порции:

картофель – 4 шт;

сыр твердый – 150 гр;

куриное филе – 1 шт;

помидор – 1 шт;

огурец – 1 шт;

листья салата – 4 листа;

крем-сыр – 2 ст. л;

оливки/маслины.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить (можно не чистить) и нарезать тонкими слайсами. Выложить ее на пергамент, как показано на видео, смазать растительным маслом. По желанию можно сверху посыпать специями, а сверху – тертым на мелкую терку сыром.

Отправить противень с картофелем в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекать, пока картофель станет золотистым.

Готовые картофельно-сырные пластинки перевернуть, смазать крем-сыром, выложить на половину пластинки сверху листья салата, курицу, овощи, порезанные кружочками, оливки. Сложить сэндвичи пополам. Блюдо готово.

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