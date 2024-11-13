Очень вкусно и полезно: рецепт оригинального картофельного сэндвича
Блюдо, приготовленное из натуральных ингредиентов, но в интересном оформлении, очень понравится детям.
Если ваши дети крутят носом и не хотят есть ничего, кроме фаст-фуда, удивите их, приготовив картофельный сэндвич. Проверенным рецептом этого вкусного, оригинального и, что самое главное, полезного блюда поделилась кулинарный блогер Ольга Головина.
Картофельный сэндвич
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель – 4 шт;
- сыр твердый – 150 гр;
- куриное филе – 1 шт;
- помидор – 1 шт;
- огурец – 1 шт;
- листья салата – 4 листа;
- крем-сыр – 2 ст. л;
- оливки/маслины.
Способ приготовления:
Картофель помыть, почистить (можно не чистить) и нарезать тонкими слайсами. Выложить ее на пергамент, как показано на видео, смазать растительным маслом. По желанию можно сверху посыпать специями, а сверху – тертым на мелкую терку сыром.
Отправить противень с картофелем в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекать, пока картофель станет золотистым.
Готовые картофельно-сырные пластинки перевернуть, смазать крем-сыром, выложить на половину пластинки сверху листья салата, курицу, овощи, порезанные кружочками, оливки. Сложить сэндвичи пополам. Блюдо готово.
Читайте также:
Кабачковые сэндвичи: рецепт легкого и питательного весеннего блюда
Сэндвич-торт: рецепт вкусной и оригинальной закуски