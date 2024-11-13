Дуже смачно і корисно: рецепт оригінального картопляного сендвіча
Страва, приготована з натуральних інгредієнтів, але в цікавому оформленні, дуже сподобається дітям.
Якщо ваші діти крутять носом і не хочуть їсти нічого, крім фаст-фуду, здивуйте їх, приготувавши картопляний сендвіч. Перевіреним рецептом цієї смачної, оригінальної і, що найголовніше, корисної страви поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.
Картопляний сендвіч
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля — 4 шт;
- сир твердий — 150 г;
- куряче філе — 1 шт;
- помідор — 1 шт;
- огірок — 1 шт;
- листя салату — 4 листки;
- крем-сир — 2 ст. л;
- оливки/маслини.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити (можна не чистити) і нарізати тонкими слайсами. Викласти її на пергамент, як показано на відео, змастити олією. За бажанням можна зверху посипати спеціями, а зверху — тертим на дрібну тертку сиром.
Відправити деко з картоплею в духовку, розігріту до 180 градусів, і запікати, поки картопля стане золотистою.
Готові картопляно-сирні пластинки перевернути, змастити крем-сиром, викласти на половину пластинки зверху листя салату, курку, овочі, порізані кружечками, оливки. Скласти сендвічі навпіл. Страва готова.
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