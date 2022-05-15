Похудеть за одну неделю к лету. План рабочей диеты

Эксперты рассказывают, как максимально быстро сбросить лишний вес

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Правильное питание — лучший способ быстро похудеть. Да, вы не ослышались! Секрет того, как быстро похудеть, заключается в понимании того, как ваше тело реагирует на продукты. Выбор продуктов с низким содержанием калорий, высоким содержанием пищевых волокон и богатыми питательными веществами может помочь вам избавиться от лишних сантиметров. Активный образ жизни также ускоряет этот процесс. В нашем материале о том, как быстро похудеть с помощью 7-дневного плана диеты, режима упражнений и рекомендаций по изменению образа жизни. Об этом пишет stylecraze.

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Что нужно иметь в виду, прежде чем начать

Предлагаемый план не для долгосрочной потери веса

Быстро похудеть сложно. Вот почему зарубежные диетологи разработали план, который поможет вам сбросить вес, создаваемый за счет жидкости, чтобы вы выглядели стройнее. Обратите внимание, что вы не должны следовать этому плану непрерывно дольше одной недели. Он предназначен для краткосрочных целей по снижению веса.

Посоветуйтесь с врачом

Прежде чем вы начнете следовать этому плану, вы ДОЛЖНЫ поговорить с врачом, чтобы получить его рекомендации.

Известно, что выделяют три основных типа телосложения: эктоморфное, мезоморфное и эндоморфное. Давайте кратко рассмотрим каждый из них, прежде чем исследовать способы быстро похудеть.

Эктоморфный тип телосложения

Когда вы думаете о худых людях, вы думаете об эктоморфах, у которых очень мало жира и мышц, а структура костей более тонкая, чем у других. Люди с эктоморфным типом телосложения от природы худые. Возможно также, что им легче похудеть. Пример эктоморфа — всегда худая Тейлор Свифт.

Мезоморфный тип телосложения

Люди с этим типом телосложения естественным образом наращивают мышечную массу. Их тело также быстрее набирает жир. Тем не менее, их преимущество в том, что они могут довольно легко терять набранный жир. Хорошим примером мезоморфного типа телосложения может быть актриса Джессика Бил.

Эндоморфный тип телосложения

Эндоморфы имеют довольно сложный тип телосложения. Им приходится много работать, чтобы контролировать процент жира в организме. Для них борьба с лишним весом. Певица Бейонсе — пример эндоморфного типа телосложения.

Уровень сложности или легкости, с которой вы можете похудеть, зависит от вашего типа телосложения. Кроме того, ставьте перед собой реалистичные цели похудеть, чтобы достичь их, не разочаровываясь.

Фото: Getty Images

Не игнорируйте аспекты здоровья ради похудения

Здоровье всегда должно быть на первом месте, поскольку оно важнее, чем быть "худым" в любой день. Поддержание здорового веса и улучшение общего состояния здоровья должны быть вашей главной целью. Если вы не чувствуете всю атмосферу "похудения", тогда бросьте это! Не заставляйте себя делать то, что ваше тело и разум отвергают.

План диеты, которому нужно следовать

Семидневный план диеты требует постепенного сокращения калорий. После 7-го дня в течение следующих 2 недель люди, сидящие на диете, должны употреблять здоровую пищу и избегать сладких продуктов, насыщенных жиров и продуктов, богатых трансжирами.

День 1 – 2000 калорий

День 2 – 1600 калорий

День 3 – 1200 калорий

День 4 – 900 калорий

День 5– 800 калорий

День 6 и День 7 — 700 калорий

Фото: Getty Images

День 1

Рано утром 1 стакан теплой воды с 1 столовой ложкой меда и 1/2 лайма.

Варианты завтрака:

Яичница-болтунья, 1 ломтик мультизернового хлеба и 1 стакан молока.

Любой полезный сок, приготовленный из свежих ингредиентов.

Варианты обеда:

Салат из тунца со свежими овощами и заправкой из дижонской горчицы.

Салат из спаржи, шпината и моркови/свеклы с легкой заправкой.

После обеда 8 миндальных орехов и 1 яблоко.

Вечерняя закуска 1 чашка черного или зеленого чая с 2 мультизерновыми печеньями.

Варианты ужина:

Суп-пюре из брокколи, тыквы и цветной капусты.

Жареная курица/индейка с овощами.

Почему это работает?

Взрослым женщинам нужно 2200 калорий в день (1). Начните с сокращения калорий на 200 в первый день, чтобы ваше тело не чувствовало себя обделенным. Начните свой день с детокс-воды, чтобы вывести токсины. Прием пищи каждые 2-3 часа в течение дня будет поддерживать активность ваших клеток и не позволит вам жевать нездоровую пищу.

Поскольку в этот день вы будете потреблять 2000 калорий, рекомендуется тратить энергию на тренировки. Вот список упражнений, которые вы можете делать дома в удобное для вас время.

Упражнения для 1-го дня

Вращения шеи (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращение плечами (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Круговые движения руками (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Вращения запястьями – (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращения талии – (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращения голеностопного сустава (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Бег на месте – 5-10 минут

Выпады вперед – 2 подхода по 5 повторений.

Выпады вперед с прыжками – 2 подхода по 5 повторений

Приседания – 1 подход по 10 повторений

Отжимания – 2 подхода по 5 повторений

Упражнение ножницы ногами – 1 подход по 10 повторений.

Боковые наклоны стоя – 2 подхода по 10 повторений

Фото: The Conversation

День 2

Рано утром 1 стакан теплой воды с 1 столовой ложкой меда и 1/2 лайма или любым детокс-напитком.

Завтрак Капуста или банановый смузи.

Цельнозерновой блинчик с медом.

Обед Суп из брокколи или капустный суп.

После обеда 1 тарелка фруктов.

Вечерний перекус 1 чашка зеленого чая с 1 овсяным печеньем.

Вариант ужина:

Прозрачный куриный суп с овощами.

Жареная рыба с соусом из йогурта и тертыми овощами.

Упражнения на второй день

Вращения шеи (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращения плечами (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Круговые движения руками (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Вращения запястьями – (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращения талии – (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращения голеностопного сустава (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Приседания – 1 подход по 10 повторений

Выпады с прыжком – 2 подхода по 5 повторений

Отжимания – 2 подхода по 5 повторений

Наклоны – 1 подход по 10 повторений

Упражнение ножницы ногами — 2 подхода по 10 повторений.

Отжимания на трицепс – 2 подхода по 5 повторений

День 3

Рано утром 1 стакан теплой воды и сок 1 лайма.

Завтрак 1 стакан обезжиренного молока, 1 яблоко и 2 финика.

Варианты обеда:

Жареный сэндвич с творогом и овощами без майонеза и сыра.

Салат из копченого бекона из индейки с оливковым маслом и заправкой из дижонской горчицы.

После обеда 1 стакан арбузного или тыквенного сока

Вечерний перекус 1 стакан лимонада.

Варианты ужина:

Куриные кубики на сковороде с ананасом и медом. Бланшированная фасоль с пюре из моркови или свеклы

Упражнения на 3-й день

Вращения шеи (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Круговые движения руками (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Вращения запястьями – (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращения талии – (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений

Вращения голеностопного сустава (по часовой стрелке и против часовой стрелки) – 1 подход по 10 повторений.

Упражнения на растяжку или занятие йогой

День 4

Рано утром 1 стакан теплой воды и сок 1 лайма.

Завтрак:

1 стакан фруктового сока, приготовленного из ананаса, киви, персика и свежемолотого черного перца.

Обед:

Салат из помидоров черри и зелени с заправкой из нежирного йогурта.

После обеда 1 стакан томатного сока с щепоткой лайма и щепоткой черного перца.

Вечерняя закуска 1 чашка молодой моркови.

Варианты ужина:

Чечевичный суп с горошком и цветной капустой.

Копченый лосось и овощи с цельнозерновой питой.

Упражнения на 4-й день

Можно повторить программу упражнений третьего дня!

Фото: Marta Wave from Pexels

День 5

Рано утром 1 стакан теплой воды с соком 1 лайма и соком корня имбиря.

Завтрак 1 целое вареное яйцо.

Обед 1 тарелка овощного супа-пюре.

После обеда 1 яблоко или 1 апельсин.

Вечерняя закуска 1 чашка зеленого чая с 1 печеньем из разных злаков.

Варианты ужина:

Салат из фасоли + 1 стакан обезжиренного молока с щепоткой куркумы перед сном.

Салат из курицы-гриль + 1 стакан обезжиренного молока с щепоткой куркумы перед сном.

День 6 и 7

Рано утром 1 стакан теплой воды с соком 1 лайма.

Варианты завтрака:

Цельнозерновые оладьи с медом.

Смузи из капусты, сельдерея и клубники с молотыми семенами льна.

Варианты обеда:

Жареная брюссельская капуста и куриный салат.

Послеобеденные варианты:

Детокс вода

Вечерний перекус 1 чашка зеленого чая.

Варианты ужина:

Запеченный лосось с лаймом и травами.

Запеченный перец, фаршированный кусочками сои.