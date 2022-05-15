Схуднути за один тиждень до літа. План робочої дієти

Експерти розповідають, як максимально швидко скинути зайву вагу

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Правильне харчування — найкращий спосіб швидко схуднути. Так, вам не почулося!Секрет того, як швидко схуднути, полягає у розумінні того, як ваше тіло реагує на продукти. Вибір продуктів із низьким вмістом калорій, високим вмістом харчових волокон і багатими поживними речовинами може допомогти вам позбутися зайвих сантиметрів. Активний спосіб життя також прискорює цей процес. У нашому матеріалі про те, як швидко схуднути за допомогою 7-денного плану дієти, режиму вправ і рекомендацій щодо зміни способу життя. Про це пише stylecraze.

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Що потрібно мати на увазі, перш ніж почати

Пропонований план не для довгострокової втрати ваги

Швидко схуднути складно. Ось чому закордонні дієтологи розробили план, який допоможе вам скинути вагу, що створюється за рахунок рідини, щоб ви виглядали стрункішими. Зверніть увагу, що ви не повинні дотримуватися цього плану безперервно довше одного тижня. Він призначений для короткострокових цілей зниження ваги.

Порадьтеся з лікарем

Перш ніж ви почнете дотримуватися цього плану, ви ПОВИННІ поговорити з лікарем, щоб отримати його рекомендації.

Відомо, що виділяють три основні типи статури: ектоморфну, мезоморфну й ендоморфну. Давайте коротко розглянемо кожен із них, перш ніж досліджувати способи швидко схуднути.

Ектоморфний тип статури

Коли ви думаєте про худих людей, ви думаєте про ектоморфів, у яких дуже мало жиру і м'язів, а структура кісток більш тонка, ніж в інших. Люди з ектоморфним типом статури від природи худі. Можливо також, що їм легше схуднути. Приклад ектоморфа — завжди худа Тейлор Свіфт.

Мезоморфний тип статури

Люди з цим типом статури природно нарощують м'язову масу. Їхнє тіло також швидше набирає жир. Тим не менш, їх перевага в тому, що вони можуть легко втрачати набраний жир. Хорошим прикладом мезоморфного типу статури може бути акторка Джессіка Біл.

Ендоморфний тип статури

Ендоморфи мають досить складний тип статури. Їм доводиться багато працювати, щоб контролювати відсоток жиру в організмі. Для них боротьба із зайвою вагою. Співачка Бейонсе — приклад ендоморфного типу статури.

Рівень складності чи легкості, з яким ви можете схуднути, залежить від вашого типу статури. Крім того, ставте перед собою реалістичні цілі схуднути, щоб досягти їх, не розчаровуючись.

Фото: Getty Images

Не ігноруйте аспекти здоров'я заради схуднення

Здоров'я завжди має бути на першому місці, оскільки воно важливіше, ніж бути "худим" у будь-який день. Підтримання здорової ваги та покращення загального стану здоров'я мають бути вашою головною метою. Якщо ви не відчуваєте всю атмосферу схуднення, тоді киньте це! Не змушуйте себе робити те, що ваше тіло та розум відкидають.

План дієти, якого варто дотримуватися

Семиденний план дієти потребує поступового скорочення калорій. Після 7-го дня протягом наступних 2 тижнів люди, які сидять на дієті, повинні вживати здорову їжу й уникати солодких продуктів, насичених жирів і продуктів, багатих на трансжири.

День 1 — 2 000 калорій

День 2 — 1 600 калорій

День 3 — 1 200 калорій

День 4 — 900 калорій

День 5 — 800 калорій

День 6 та День 7 — 700 калорій

Фото: Getty Images

День 1

Рано-вранці 1 склянка теплої води з 1 столовою ложкою меду та 1/2 лайма.

Варіанти сніданку:

Яєчня-бовтанка, 1 скибочка мультизернового хліба та 1 склянка молока.

Будь-який корисний сік, виготовлений зі свіжих інгредієнтів.

Варіанти обіду:

Салат із тунця зі свіжими овочами та заправкою з діжонської гірчиці.

Салат зі спаржі, шпинату та моркви/буряків із легкою заправкою.

Після обіду 8 мигдальних горіхів та 1 яблуко.

Вечірня закуска 1 чашка чорного або зеленого чаю з 2 мультизерновими печивами.

Варіанти вечері:

Суп-пюре з броколі, гарбуза та цвітної капусти.

Смажена курка/індичка з овочами.

Чому це працює?

Дорослим жінкам потрібно 2 200 калорій на день (1). Почніть зі скорочення калорій на 200 в перший день, щоб ваше тіло не почувалося обділеним. Почніть свій день з детокс води, щоб вивести токсини. Прийом їжі кожні 2-3 години протягом дня підтримуватиме активність ваших клітин і не дозволить вам жувати нездорову їжу.

Оскільки у цей день ви споживатимете 2 000 калорій, рекомендується витрачати енергію на тренування. Ось список вправ, які ви можете робити вдома у зручний для вас час.

Вправи для 1-го дня

Обертання шиї (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання плечима (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Колові рухи руками (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання зап'ястями (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання талією (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання гомілковостопного суглоба (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Біг на місці — 5-10 хвилин.

Випади вперед — 2 підходи до 5 повторень.

Випади вперед зі стрибками — 2 підходи по 5 повторень.

Присідання — 1 підхід до 10 повторень.

Віджимання — 2 підходи по 5 повторень.

Вправа ножиці ногами — 1 підхід до 10 повторень.

Бічні нахили стоячи — 2 підходи по 10 повторень.

Фото: The Conversation

День 2

Рано-вранці 1 склянка теплої води з 1 столовою ложкою меду та 1/2 лайма або будь-яким детокс-напоєм.

Варіанти сніданку:

Капуста або банановий смузі.

Цільнозерновий млинець з медом.

Варіанти обіду:

Суп із броколі або капустяний суп.

Після обіду 1 тарілка фруктів.

Вечірній перекус: 1 чашка зеленого чаю з 1 вівсяним печивом.

Варіанти вечері:

Прозорий курячий суп з овочами.

Смажена риба із соусом з йогурту та тертими овочами.

Вправи на другий день

Обертання шиї (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання плечима (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Колові рухи руками (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання зап'ястями (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання талією (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання гомілковостопного суглоба (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Присідання — 1 підхід до 10 повторень.

Випади зі стрибком — 2 підходи по 5 повторень.

Віджимання — 2 підходи по 5 повторень.

Нахили — 1 підхід до 10 повторень.

Вправа ножиці ногами — 2 підходи по 10 повторень.

Віджимання на трицепс — 2 підходи по 5 повторень

День 3

Рано-вранці 1 склянка теплої води та сік 1 лайма.

Сніданок:

1 склянка знежиреного молока, 1 яблуко та 2 фініки.

Варіанти обіду:

Смажений сендвіч із сиром та овочами без майонезу та сиру.

Салат із копченого бекону з індички з оливковою олією і заправкою з діжонської гірчиці.

Після обіду 1 склянка кавунового чи гарбузового соку

Вечірній перекус: 1 склянка лимонаду.

Варіанти вечері:

Курячі кубики на сковороді з ананасом і медом. Бланшована квасоля з пюре з моркви або буряків

Вправи на 3-й день

Обертання шиї (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Колові рухи руками (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання зап'ястями (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання талією (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Обертання гомілковостопного суглоба (за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки) — 1 підхід по 10 повторень.

Вправи на розтяжку або заняття йогою.

День 4

Рано-вранці 1 склянка теплої води та сік 1 лайма.

Сніданок:

1 склянка фруктового соку, приготовленого з ананасу, ківі, персика та свіжомеленого чорного перцю.

Обід:

Салат із помідорів чері та зелені із заправкою з нежирного йогурту.

Після обіду 1 склянка томатного соку з дрібкою лайма та дрібкою чорного перцю.

Вечірня закуска 1 чашка молодої моркви.

Варіанти вечері:

Сочевичний суп із горошком і цвітною капустою.

Копчений лосось та овочі з цільнозерновим напоєм.

Вправи на 4-й день

Можна повторити програму вправ третього дня!

Фото: Marta Wave from Pexels

День 5

Рано-вранці 1 склянка теплої води із соком 1 лайма та соком кореня імбиру.

Сніданок: 1 ціле варене яйце.

Обід: 1 тарілка овочевого супу-пюре.

Після обіду 1 яблуко або 1 апельсин.

Вечірня закуска 1 чашка зеленого чаю з 1 печивом із різних злаків.

Варіанти вечері:

Салат із квасолі + 1 склянка знежиреного молока з дрібкою куркуми перед сном.

Салат з курки-гриль + 1 склянка знежиреного молока із дрібкою куркуми перед сном.

День 6 та 7

Рано-вранці 1 склянка теплої води із соком 1 лайма.

Варіанти сніданку:

Цільнозернові оладки з медом.

Смузі з капусти, селери та полуниці з меленим насінням льону.

Варіанти обіду:

Смажена брюссельська капуста та курячий салат.

Післяобідні варіанти: детокс вода

Вечірній перекус: 1 чашка зеленого чаю.

Варіанти вечері:

Запечений лосось з лаймом і травами.

Запечений перець фарширований шматочками сої.