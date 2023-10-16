Привереди і типові їдці: усі діти за стилем харчування діляться на чотири категорії

Дослідники вважають, що всіх малюків можна розділити на чотири групи щодо того, як вони ставляться до їжі.

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Час прийому їжі дитини може стати справжнім випробуванням для її батьків, оскільки мамам і татам буває важко змусити своїх дітей їсти достатню кількість фруктів і особливо овочів, пише Daily Mail.

Нове дослідження показує, всупереч поширеній думці, лише 16% дітей належать до категорії "вибагливих" їдців, з якими важко впоратися в питаннях споживання здорової їжі, особливо якщо йдеться про броколі.

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Під час дослідження вчені з Астонського університету опитали майже 1000 британських батьків. Їх попросили відповісти на запитання щодо стилю харчування дітей. Результати свідчать про те, що лише мала частина дітей насправді є "вередунами".

Загалом учені виявили, що всіх дітей можна розділити на чотири категорії залежно від їхнього стилю харчування:

вибагливі їдці;

завзяті їдці;

щасливі їдці;

типові їдці.

Зазначимо, під час дослідження вчені мали намір вивчити моделі харчової поведінки у дітей молодшого шкільного віку, а також те, як вони пов'язані з практикою годування. Під час аналізу вчені опитали батьків про звички дітей за вісьмома моделями поведінки, зокрема:

харчова реакція;

емоційне переїдання;

задоволення від їжі;

бажання пити;

реакція на насичення;

повільність у їжі;

емоційне недоїдання;

метушливість у їжі.

Після цього вчені зіставили результати та виявили чотири окремі категорії їдців. Команда розділила всіх дітей на умовні чотири групи:

16% належали до групи "вибагливих";

44% були "типовими" їдцями;

22% були "завзятими" їдцями;

18% були "щасливими" їдцями.

Науковці зазначають, що вередуни, як правило, характеризувалися вищим рівнем метушливості в їжі, а також чутливістю до насичення, повільністю та емоційним недоїданням у поєднанні зі значно нижчим рівнем задоволення від їжі, як порівняти з трьома іншими профілями.

При цьому у щасливих їдців спостерігався високий рівень задоволення від їжі, проте низький рівень повільності під час харчування, а також метушливість та емоційне переїдання/недоїдання. Водночас завзяті їдці отримували більше задоволення від їжі, швидше її поглинали й слабо відчували внутрішні сигнали ситості. Передбачається, що саме діти з цієї категорії наражаються на найбільший ризик переїдання й ожиріння.

Автори дослідження сподіваються, що їхні результати надалі можна використовувати для розробки більш персоналізованих харчових стратегій для дітей. За словами провідного автора дослідження, доктора Ебігейл Пікард, батьки також можуть використовувати ці результати, щоб зрозуміти, який стиль харчування демонструє їхня дитина. Після цього вони зможуть адаптувати свою стратегію харчування під своє чадо.

Наприклад, завзяті їдці, ймовірно, отримають користь від прихованого обмеження їжі, а щасливим їдцям більше підійде збалансований і різноманітний вибір продуктів.

Раніше Фокус писав про те, що харчові звички формуються ще в утробі: від моркви діти посміхаються, а від капусти — кривляться.