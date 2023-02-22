Усе для росту. Вчені назвали продукт, який впливає на ріст дітей

Діти, раціон яких щодня містить цей продукт, з більшою ймовірністю виростуть вищими.

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Кажуть, що сніданок — найважливіший прийом їжі за день, а для дітей це особливо важливо, коли йдеться про яйця. Дослідження показують, що яйця є важливим продуктом харчування для маленьких дітей, що може допомогти їм стати одними з найвищих учнів у своєму класі.

Дослідники з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі провели експеримент із немовлятами віком від шести до дев'яти місяців в Еквадорі, пише Study Finds. Деяким випадково обраним учасникам було доручено додавати до свого раціону одне яйце щодня протягом шести місяців, тоді як інші були частиною контрольної групи, яка не їла яєць.

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Пізніше з'ясувалося, що група немовлят, які щоденно споживали яйця, на 47% рідше страждала на відставання в рості, тобто повільне зростання. Ба більше, у 74 відсотків було менше шансів недобрати вагу, ніж у дітей із контрольної групи.

"Ми були здивовані тим, наскільки ефективним виявилося це втручання, — коментує у своїй заяві провідна дослідниця Лора Іаннотті. — Величина ефекту становила 0,63 порівняно із середнім світовим значенням 0,39".

Слід також зазначити, що рівні споживання цукру серед учасників тестової групи були обмежені, що, можливо, спотворювало результати. Проте, це дослідження пропонує вирішення проблеми недоїдання в регіонах, де немає доступу до правильного харчування, оскільки яйця не лише пропонують збалансовану їжу, яку легко знайти, а й часто постачаються в безпечній упаковці.

"У нашому дослідженні ретельно відстежувалися алергічні реакції на яйця, проте під час щотижневих відвідувань на дому опікуни не спостерігали і не повідомляли про інциденти, — додає Яннотті. — Яйця здаються життєздатним і рекомендованим джерелом харчування для дітей у країнах, що розвиваються".

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