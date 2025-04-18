У дитячому пюре Nestle виявили небезпечну токсичну речовину, – Держпродспоживслужба

У Львівській області виявили небезпечну речовину в дитячому пюре, імпортованому з Фінляндії. Йдеться про пюре Gerber від фінського виробника.

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Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у Львівській області.

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області зафіксувало наявність токсичної сполуки у зразках дитячого харчування. За офіційною інформацією, йдеться про виявлення охратоксину А у продукції, що була ввезена до України з Фінляндії (виробник — Suomen Nestle Oy) для компанії ТОВ "НЕСТЛЕ УКРАЇНА".

Підозру викликало овочево-м’ясне пюре Gerber "Обід по-італійськи" для дітей віком від 10 місяців. Продукт має статус стерилізованого. Небезпечні партії мають номери №4304012001 та №5029012001. Після лабораторної перевірки було ухвалено рішення про вилучення цих партій з обігу, а також подальше знищення продукції.

Охратоксин А — це мікотоксин, який виробляється пліснявими грибами родів Aspergillus і Penicillium. Хімічно ця речовина є безбарвним кристалом, який важко розчиняється у воді. Вона становить серйозну небезпеку як забруднювач продуктів харчування: вважається дуже токсичною та потенційно канцерогенною.

Компанія Suomen Nestle Oy входить до складу глобального швейцарського гіганта Nestle, який виробляє широкий спектр харчових товарів: від кави й води до дитячого харчування, кормів для тварин і кондитерських виробів.

У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження діяльності компанії на території РФ, де у 2022 року працювало сім заводів.

Нагадаємо, що вибір дитячого харчування нині настільки широкий, що батькам буває складно зрозуміти, з чого почати. Та нещодавні масштабні дослідження показали тривожну тенденцію: приблизно 60% продуктів для малюків можуть бути більше шкідливими, ніж корисними, не забезпечуючи дитячий організм необхідними речовинами.

Також, на думку науковців, усіх малюків умовно можна поділити на чотири типи залежно від їхнього ставлення до їжі. Для багатьох батьків годування дітей перетворюється на справжній виклик — особливо коли йдеться про споживання овочів та фруктів. Переконати дитину з’їсти щось корисне часто виявляється непростим завданням.