Заставляет мозг левитировать. Ученые рассказали, как космические полеты воздействуют на людей

Ученым известно, что время, проведенное в космосе, оставляет на телах астронавтов следы, однако теперь они пролили свет на то, что происходит в космосе с человеческим мозгом.

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Известно, что время, проведенное в космосе, влияет на человеческое тело, от мозга и до костей, однако до сих пор ученым не были ясны детали. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как продолжительность полетов и перерывы межу ними влияют на жидкость в человеческом мозгу, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые из Университета Флориды, Космического центра NASA имени Джонсона и нескольких других университетов сосредоточились на изучении спинномозговой жидкости, которая хранится в четырех карманах в нашем мозгу, также называемых желудочками. По сути, их основная функция состоит в защите и смягчении нашего мозга, а также они связаны с вымыванием клеточных отходов и доставкой питательных веществ из кровотока.

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Ученые обнаружили, что космические полеты увеличивают размер желудочков, а также объем мозговой жидкости — на это влияют несколько факторов, в том числе:

продолжительность пребывания в космосе;

интервалы между космическими полетами.

По словам соавтора исследования, нейробиолога из Университета Флориды Хизер МакГрегор, результаты исследования свидетельствуют о том, что расширение желудочков продолжается во время космического полета, а также на этот процесс влияет продолжительность миссии. Кроме того, ученые обнаружили, что интервалы между полетами менее 3 лет могут оказаться опасными, так как желудочкам попросту не хватит времени полностью восстановиться.

Отметим, что в более ранних исследованиях ученые уже видели увеличение размера желудочка и объема мозговой жидкости. Кроме того, это расширение сопровождалось смещением мозга вверх внутри черепа человека, пока он находился в условиях микрогравитации. Исследователи полагают, что это перемещением мозга также способствует перераспределению жидкости.

В ходе исследования ученые изучили МРТ-снимки трех десятков астронавтов. Анализ показал, что чем дольше длился космический полет, тем более увеличивался размер желудочка. При этом через полгода скорость изменений, видимо, выходит на плато и почти останавливается.

Ученые полагают, что отек желудочков позволяет мозгу приспособиться к изменениям в спинномозговой жидкости. После завершения космического полета и возвращения на Землю мозговая жидкость потихоньку возвращается к своему привычному распределению.

Исследователи также заметили, что у 7 испытуемых расширение желудочков не было столь заметным, при этом перерыв между миссиями у них был менее полугода. Теперь исследователи полагают, что за короткий срок желудочки попросту не успевают сжаться и перезагрузиться, а потому не могут быть столь же эффективными с очередным увеличением спинномозговой жидкости.

Не менее любопытным кажется то, что у астронавтов с самым большим количеством миссий желудочки также увеличивались меньше. Исследователи полагают, что это связано с изношенностью мозга или тем, что он исчерпал способность справляться с подобным стрессом во время полетов.

Отметим, что в данном исследовании ученые не рассматривали, как расширение и сужение желудочков в целом влияет на здоровье людей. Предполагается, что для этого потребуются дополнительные исследования.

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