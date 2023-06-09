Примушує мозок левітувати. Вчені розповіли, як космічні польоти впливають на людей

Ученим відомо, що час, проведений у космосі, залишає на тілах астронавтів сліди, проте тепер вони пролили світло на те, що відбувається в космосі з людським мозком.

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Відомо, що час, проведений у космосі, впливає на людське тіло, від мозку й до кісток, проте досі вченим не були зрозумілі деталі. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як тривалість польотів і перерви між ними впливають на рідину в людському мозку, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені з Університету Флориди, Космічного центру NASA імені Джонсона та кількох інших університетів зосередилися на вивченні спинномозкової рідини, яка зберігається в чотирьох кишенях у нашому мозку, які також називаються шлуночками. По суті, їхня основна функція полягає в захисті й пом'якшенні нашого мозку, а також вони пов'язані з вимиванням клітинних відходів і доставлянням поживних речовин із кровотоку.

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Учені виявили, що космічні польоти збільшують розмір шлуночків, а також об'єм мозкової рідини — на це впливають кілька факторів, зокрема:

тривалість перебування в космосі;

інтервали між космічними польотами.

За словами співавторки дослідження, нейробіологині з Університету Флориди Гізер Мак-Грегор, результати дослідження свідчать, що розширення шлуночків продовжується під час космічного польоту, а також на цей процес впливає тривалість місії. Крім того, вчені виявили, що інтервали між польотами, що менші ніж 3 роки, можуть виявитися небезпечними, оскільки шлуночкам просто не вистачить часу повністю відновитися.

Зазначимо, що в ранніх дослідженнях учені вже бачили збільшення розміру шлуночка й об'єму мозкової рідини. Крім того, це розширення супроводжувалося зміщенням мозку вгору всередині черепа людини, доки він перебував в умовах мікрогравітації. Дослідники вважають, що це переміщення мозку також сприяє перерозподілу рідини.

Під час дослідження вчені вивчили МРТ-знімки трьох десятків астронавтів. Аналіз показав: що довше тривав космічний політ, тим більше збільшувався розмір шлуночка. Однак за пів року швидкість змін, певно, виходить на плато й майже зупиняється.

Учені вважають, що набряк шлуночків дозволяє мозку пристосуватися до змін в об'ємі спинномозкової рідини. Після завершення космічного польоту й повернення на Землю мозкова рідина потихеньку повертається до свого звичного розподілу.

Дослідники також помітили, що в 7 учасників аналізу розширення шлуночків не було настільки помітним, до того ж перерва між місіями складала менш ніж пів року. Тепер дослідники вважають, що за короткий термін шлуночки просто не встигають стиснутися та перезавантажитися, а тому не можуть бути такими ж ефективними з черговим збільшенням спинномозкової рідини.

Не менш цікавим здається те, що в астронавтів із найбільшою кількістю місій шлуночки також збільшувалися менше. Дослідники вважають, що це пов'язано зі зношеністю мозку або тим, що він вичерпав здатність впоратися з подібним стресом під час польотів.

Зазначимо, що в цьому дослідженні вчені не розглядали, як розширення та звуження шлуночків загалом впливає на здоров'я людей. Передбачається, що для цього будуть потрібні додаткові дослідження.

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