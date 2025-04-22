В ночном небе появится "лицо с улыбкой": что это и когда можно увидеть редкое явление (фото)

Ученые из NASA говорят, что на этой неделе из любой точки планеты можно будет наблюдать появление в небе редкого астрономического явления, которое будет по внешнему виду напоминать улыбающееся лицо.

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Об этом пишет Live Science.

По словам астрономов из NASA, в пятницу, 25 апреля произойдет необычное и редкое астрономическое явление, известное как тройное соединение, в результате которого Луна и две планеты Солнечной системы создадут нечто похожее на лицо с улыбкой. Этот астрономический смайлик можно будет увидеть невооруженным глазом из любой точки Земли примерно за час до восхода Солнца.

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Астрономы говорят, что при ясном небе, если посмотреть на восток, то вблизи горизонта должно быть заметно тройное соединение Луны, Венеры и Сатурна. Когда два астрономических объекта появляются на близком расстоянии друг другу в ночном небе, то это называется соединением. Если же сразу три астрономических объекты находятся в таком положении, то это называется тройным соединением.

В пятницу утром рядом с друг другом появятся Венера и Сатурн, а рядом сними будет находится Луна, которая не полностью освещена Солнцем и потому будет видна в виде полумесяца. То есть две планеты должны образовать "глаза", а Луна — "улыбку" на космическом "лице".

Предполагается, что Венера будет находится выше над горизонтом, чем Сатурн, а Луна — ниже этих двух планет. Таким образом будет сформирован треугольник, напоминающий улыбающееся лицо. Но с восходом Солнца оно исчезнет.

Существует вероятность увидеть немного перекошенное "улыбающееся лицо" с одним тусклым "глазом" Фото: IFLScience

В то же время ученые говорят, что, хотя Сатурн и Венера появятся в той же части неба, что и Луна, "улыбающееся лицо будет выглядеть довольно наклонным". При этом две планеты не будут иметь одинаковую яркость. В то время как Венера будет ярко светить из-за близости к Земле, Сатурн будет не таким ярким. В результате существует вероятность увидеть немного перекошенное "улыбающееся лицо" с одним тусклым "глазом".

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили уникального пожирателя материи, который летит через космос. Ученые подтвердили прошлые предположения, что в космосе обнаружена одинокая черная дыра. Таким образом астрономы впервые обнаружили подобный объект и надеются найти еще больше таких же неуловимых пожирателей материи.

Также Фокус писал о том, что самый большой объект во Вселенной стал еще более загадочным после нового исследования. Оказалось, что он имеет другой размер и все же продолжает противоречить моделям эволюции Вселенной.