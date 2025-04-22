У нічному небі з'явиться "обличчя з посмішкою": що це і коли можна побачити рідкісне явище (фото)

Вчені з NASA кажуть, що цього тижня з будь-якої точки планети можна буде спостерігати появу в небі рідкісного астрономічного явища, яке за зовнішнім виглядом нагадуватиме усміхнене обличчя.

Related video

Про це пише Live Science.

За словами астрономів із NASA, у п'ятницю, 25 квітня, відбудеться незвичайне і рідкісне астрономічне явище, відоме як потрійне з'єднання, внаслідок якого Місяць і дві планети Сонячної системи створять щось схоже на обличчя з посмішкою. Цей астрономічний смайлик можна буде побачити неозброєним оком з будь-якої точки Землі приблизно за годину до сходу Сонця.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи кажуть, що за ясного неба, якщо подивитися на схід, то поблизу обрію має бути помітне потрійне з'єднання Місяця, Венери і Сатурна. Коли два астрономічні об'єкти з'являються на близькій відстані один одному в нічному небі, то це називається з'єднанням. Якщо ж одразу три астрономічні об'єкти перебувають у такому положенні, то це називається потрійним з'єднанням.

У п'ятницю вранці поруч одна з одною з'являться Венера і Сатурн, а поруч із ними перебуватиме Місяць, який не повністю освітлений Сонцем і тому буде видно у вигляді півмісяця. Тобто дві планети мають утворити "очі", а Місяць — "усмішку" на космічному "обличчі".

Передбачається, що Венера буде розташована вище над горизонтом, ніж Сатурн, а Місяць — нижче цих двох планет. Таким чином буде сформовано трикутник, що нагадує усміхнене обличчя. Але зі сходом Сонця воно зникне.

Існує ймовірність побачити трохи перекошене "усміхнене обличчя" з одним тьмяним "оком" Фото: IFLScience

Водночас учені кажуть, що, хоча Сатурн і Венера з'являться в тій самій частині неба, що й Місяць, "усміхнене обличчя матиме вигляд досить похилий". При цьому дві планети не матимуть однакової яскравості. У той час як Венера яскраво світитиме через близькість до Землі, Сатурн буде не таким яскравим. У результаті існує ймовірність побачити трохи перекошене "усміхнене обличчя" з одним тьмяним "оком".

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили унікального пожирача матерії, який летить через космос. Вчені підтвердили минулі припущення, що в космосі виявлена самотня чорна діра. Таким чином астрономи вперше виявили подібний об'єкт і сподіваються знайти ще більше таких же невловимих пожирачів матерії.

Також Фокус писав про те, що найбільший об'єкт у Всесвіті став ще більш загадковим після нового дослідження. Виявилося, що він має інший розмір і все ж продовжує суперечити моделям еволюції Всесвіту.