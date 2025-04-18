Ритуальный пир с гигантской птицей: ученые раскрыли секрет древних похорон около 15 000 лет назад

В новом исследовании ученые обнаружили, что древние люди, жившие на территории современного Марокко около 15 000 лет назад, вероятно, провожали усопших, устраивая пиршества с некоторыми из крупнейших птиц в мире. Теперь ученые раскрыли секрет этих ритуальных пиров.

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Об этом пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые обнаружили разделенные кости дроф (Otis tarda), которые недавно были обнаружены на одном из старейших кладбищ африканского континента. Эта находка намекает на то, что эти птицы, вероятно, были культурно значимыми в то время.

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Находка указывает на то, что примерно 14 700 лет группа людей жила и сжигала своих мертвецов в пещере, расположенной на территории современного Марокко. Пещера носит название Тафоральт или Грот де Пиджеон и содержит могилы более 30 древних людей. Известно, что в это время мамонты все еще паслись в северных степях, а овцы не были одомашнены еще около 5000 лет.

Авторы исследования предполагают, что эта группа древних людей, вероятно, была в начале своего перехода от полукочевого к более оседлому образу жизни. Например, изучение других предметов, найденных в могилах, дает ученым возможность заглянуть в повседневную жизнь древних людей и их культуру.

В пещерах были обнаружены кости, орудия труда, а также огромный спектр биологического материала. Доступ к такого рода ДНК-доказательствам позволяет исследователям составить более подробную картину их жизни. Ранние исследования уже показали, что древние люди сжигали и потребляли лекарственное растение эфедра, а также другие продукты, такие как можжевельник и желуди.

По словам соавтора нового исследования и старшего куратора анатомических коллекций птиц в Музее естественной истории в Лондоне Джоанн Купер, в ходе своей работе они с коллегами обнаружили свидетельства ритуалов смерти, в которых участвовали большие дрофы.

Кость самой тяжелой птицы в мире - дрофы Фото: Natural History Museum

Отметим, что дрофы являются одними из крупнейших летающих животных на Земле — например, самцы в среднем достигают веса около 20 килограммов. Дрофы на самом деле существуют и сегодня, однако в прошлом они были широко распространены по всей Европе, Азии и некоторых частях Северной Африки. Новые доказательства, найденные в этой пещере, подтверждают, что эти птицы имеют долгую историю на африканском континенте и издавна ценятся людьми.

Авторы исследования считают, что культура древних людей, вероятно, была тесно связана с дрофами. Предполагается, что древние люди поедали крупнейших на Земле птиц во время погребальных отрядов — похоже, это происходило во время пиршества, которое является весьма специфическим типом ритуального приема пищи.

Купер отмечает, что кости разделанных и приготовленных животных были обнаружены в самых высокопоставленных могилах. В некоторых из них также нашли черепа диких баранов, но в одном конкретном захоронении находится грудная кость — дрофа со следами порезов.

Ранее Фокус писал о том, что названа самая тяжелая летающая птица: вес самцов в четыре раза превышает вес самок.