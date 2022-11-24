Пернатый травник. Самая тяжелая летающая птица в мире занимается самолечением

Исследование показывает, что большие дрофы используют растения в качестве лекарств.

Related video

Принимать лекарства, когда мы плохо себя чувствуем — обычное дело для людей. Однако новое исследование предполагает, что дрофы могут быть последними птицами в мире, кто использует растения в качестве лекарств, пишет CNN.

В новом исследовании ученые из Мадрида, Испания, изучили более 600 экскрементов самых тяжелых летающих птиц в мире и обнаружили, что два вида растений встречаются в них чаще, чем другие продукты. Однако самым любопытным оказался тот факт, что эти растения весьма эффективны в борьбе с паразитами.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Луиса Баутиста-Сопелана, ученого из Мадридского национального музея естественных наук и ведущего автора исследования, в ходе исследования им с коллегами удалось обнаружить, что большие дрофы в изобилии употребляли мак (Papaver rhoeas) и синяк подорожниковый (Echium plantagineum). Любопытно, что наши предки использовали мак в качестве седативного и болеутоляющего средства, а вот синяк подорожниковый может быть токсичным при употреблении.

Ученые проанализировали экстракты растений, которые так любят большие дрофы, и обнаружили, что оба они обладают противопаразитными свойствами — лабораторные анализы показали, что они весьма эффективны в борьбе, как минимум, с тремя паразитами, наиболее распространенными у птиц: простейшего Trichomonas gallinae, нематоды Meloidogyne javanica и грибка Aspergillus niger.

Любопытно, что данные растения особенно активно потреблялись птицами во время брачного периода. Ученые предполагают, что таким образом птицы занимались самолечением с помощью трав, чтобы свести на нет воздействия паразитов в этот период.

Отметим, что во время брачного сезоны самцы дрофы собираются в выбранных местах, чтобы устроить настоящее "шоу" для прилетных самок, которые после выбирают себе пару.

По словам соавтора исследования Асусены Гонсалес-Колома из Института сельскохозяйственных наук в Мадриде, самкам и самцам дрофы может быть полезно искать лекарственные растения в брачный сезон. Однако самцы, которые используют растения с противопаразитными свойствами, по видимому, могут казаться самкам более здоровыми, энергичными и в целом привлекательнее.

По словам Пола Роуза, зоолога в Эксетерском университете, ученые, как правило, ассоциируют самолечение с такими видами как приматы, однако новое исследование показывает, что самые тяжелые летающие птицы в мире могут быть последними пернатыми, кто активно использует лечебные свойства растений.

Ранее Фокус писал о том, что у японского острова Окинава нашли кальмара, способного сделать приманку из собственной кожи.