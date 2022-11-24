Пернатий травник. Найважчий у світі птах, що літає, займається самолікуванням

Дослідження показує, що великі дрохви використовують рослини як ліки.

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Приймати ліки, коли ми погано почуваємося, — звичайна справа для людей. Однак нове дослідження передбачає, що дрохви можуть бути останніми птахами у світі, хто використовує рослини як ліки, пише CNN.

У новому дослідженні вчені з Мадрида, Іспанія, вивчили понад 600 екскрементів найважчих птахів у світі, які літають, і виявили, що два види рослин зустрічаються в них частіше, ніж інші продукти. Однак найцікавішим виявився той факт, що ці рослини дуже ефективні в боротьбі з паразитами.

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За словами Луїса Баутіста-Сопелана, вченого з Мадридського національного музею природничих наук і провідного автора дослідження, в ході дослідження їм із колегами вдалося виявити, що великі дрохви удосталь вживали мак (Papaver rhoeas) і синяк подорожниковий (Echium plantagineum). Цікаво, що наші пращури використовували мак як седативний і болезаспокійливий засіб, а ось синяк подорожниковий може бути токсичним у разі вживання.

Учені проаналізували екстракти рослин, які так люблять великі дрохви, і виявили, що вони мають протипаразитні властивості — лабораторні аналізи показали, що вони дуже ефективні в боротьбі, як мінімум, із трьома паразитами, найпоширенішими у птахів: найпростішого Trichomonas gallinae, нематоди javanica та грибка Aspergillus niger.

Цікаво, що ці рослини особливо активно споживалися птахами під час шлюбного періоду. Вчені припускають, що так птахи займалися самолікуванням за допомогою трав, щоб звести нанівець уплив паразитів у цей період.

Зазначимо, що під час шлюбного сезону самці дрохви збираються у вибраних місцях, щоб влаштувати справжнє "шоу" для прилітних самок, які потім обирають собі пару.

За словами співавторки дослідження Асусени Гонсалес-Коломи з Інституту сільськогосподарських наук у Мадриді, самкам і самцям дрохви може бути корисно шукати лікарські рослини в шлюбний сезон. Однак самці, які використовують рослини з протипаразитними властивостями, мабуть, можуть здаватися самкам здоровішими, енергійнішими та загалом привабливішими.

За словами Пола Роуза, зоолога в Ексетерському університеті, вчені, як правило, асоціюють самолікування з такими видами як примати, проте нове дослідження показує, що найважчі птахи у світі, які літають, можуть бути останніми пернатими, хто активно використовує лікувальні властивості рослин.

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