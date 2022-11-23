Ілюзіоніст підводного світу. Знайдено кальмара, здатного зробити приманку з власної шкіри

Представники цього виду здатні майстерно маскуватися в піску і навіть створювати пастки, щоб уникнути погоні хижака.

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Кальмари-бобтейли є другою за величиною групою кальмарів у світі, довжина їх мантії складає всього від 1 до 8 сантиметрів, а відмінністю цього виду є те, що виходять на полювання лише вночі, пише The Guardian.

Новий вид кальмарів був уперше виявлений у 2019 році під час нічного занурення біля японського острова Окінава. За словами одного з групи вчених, які вивчають кальмарів, Олега Симакова з Віденського університету, цей вид цікавий тим, що вони завмирають, якщо посвітити на них — це робить їх легкою здобиччю для лову сачком.

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За словами Густаво Санчеса з Інституту науки і технологій Окінава, кальмари-бобтейли дуже миролюбні, а тому їх легше утримувати в неволі. Унаслідок дослідники доставили знайдений зразок до лабораторії і почали секвенувати його ДНК — з'ясувалося, що вчені виявили новий вид.

Пізніше дослідники назвали новий вид кальмара-бобтейла кальмарами Бреннера на честь лауреата Нобелівської премії професора Сіднея Бреннера, з яким до його смерті працювали кілька учасників команди. Дослідники згадують, що Бреннера особливо цікавили головоногі молюски, зокрема кальмари, восьминоги та каракатиці.

Під час дослідження нового виду вчені з'ясували, що ці кальмари відрізняються від інших. По-перше, у самок виявили збільшені присоски на щупальцях, які раніше вважалися характерними лише самців. По-друге, цей вид кальмарів майстерно володіє технікою маскування та ухилення від хижаків.

Учені з'ясували, що вдень кальмари Бреннера захопливо камуфлюються — вони закопуються в пісок на морському дні та закидають пісок на голову і тіло, крім того, головоногі молюски прилипають до дна слизом, який виробляють клітини їхньої шкіри.

Однак найдивовижніше відбувається тоді, коли хижак усе ж таки помічає кальмарів. У цей момент вони майстерно випускають своєю шкірою кислоту й оперативно скидають липкий піщаний "камуфляж" — як наслідок вона залишається висіти у воді як приманка, даючи тим самим кальмару час швидко ретируватися.

Але це не єдині хитрощі в арсеналі кальмарів-бобтейлів. Вночі, під час полювання, вони використовують іншу форму маскування — вмикають тьмяні вогні на животі та маскуються в сяючому місячному світлі. Все це дозволяє їм успішно збити з пантелику здобич.

Крім того, дослідження інших видів кальмарів-бобтейлів і їх симбіотичних бактерій, що світяться, дали вченим уявлення про взаємодію між людьми та мікробами в нашому кишечнику.

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