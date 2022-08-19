Ктулху із Скарборо. На берег викинувся кальмар із гігантським дзьобом та 30 сантиметровим оком

За останні кілька місяців це вже другий рідкісний гігантський кальмар, що викинувся на берег.

Загадкові події відбуваються на пляжі в Скарборо поблизу Кейптауна, Південна Африка. За останні кілька місяців тут знайшли вже двох гігантських кальмарів, які з незрозумілих причин викинулися на берег, пише Daily Mail.

Першу гігантську істоту місцеві знайшли викинутою на пляжі ще кілька місяців тому. І ось ситуація повторюється — на пляжі знову знайшли кольорового гігантського кальмара з дзьобом розміром з кулак і масивним оком. Вчені зібрали зразки гігантського кальмара зі Скарборо і планують передати їх в Ізіко Південноафриканський музей у Кейптауні для подальшого вивчення. Можливо саме цей кальмар дозволить вченим трохи більше дізнатися про їхнє загадкове життя.

[ + – ] Око гігантського кальмара в діаметрі – 30 см Фото: гигантский кальмар

Представники цього виду є одними з найбільших безхребетних. Їхній максимальний розмір досягає 11-13 метрів у самок і 10 метрів у самців. Зазвичай ці морські істоти блукають на глибині від 300 до 1000 метрів нижче від поверхні океану. Однак останнім часом жителям Скарборо вдалося на власні очі зустрітися з цими гігантами морських глибин.

Раніше ходили легенди про гігантських кальмарів, які сягали 20 метрів, проте науково цей факт так і не підтверджений. Втім, особини, які відомі науці і так виглядають цілком монструозно — чого варте лише одне 30-сантиметрове око зі зіницею 9 сантиметрів. Такі великі очі дозволяють кальмарам краще розрізняти світло, зокрема й біолюмінесцентне, що в глибинах океану є дуже корисною навичкою.

[ + – ] Кальмар зі Скарборо викинувся на берег через незрозумілу причину Фото: кальмар скарборо

Цей вид кальмарів, відомі як Architeuthis dux, мають мантію (тулуб), вісім рук і два довші щупальця, які складають більшу частину довжини особини. Кальмари ловлять свою здобич зазубреними присисальцями на щупальцях, а потім притягують до дзьоба. Крім того, у задній частині мантії у них розташовані невеликі плавці, які дозволяють їм плавати. А дихають представники цього виду за допомогою двох великих зябер, розташованих усередині мантії.

Перші фото гігантських кальмарів у їхньому звичному середовищі з'явилися лише 2004 року. Їх удалося зробити групі японських учених.

[ + – ] Гігантські кальмари мешкають на глибині до трьох тисяч метрів. Фото: кальмар

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дельфін-задиру, який все літо тероризує відпочивальників у японському містечку.