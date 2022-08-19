Ктулху из Скарборо. На берег выбросился кальмар с гигантским клювом и 30 сантиметровым глазом

За последние несколько месяцев это уже второй редкий гигантский кальмар, выбросившийся на берег.

Загадочные события происходят на пляже в Скарборо недалеко от Кейптауна, Южная Африка. За последние несколько месяцев здесь нашли уже двух гигантских кальмаров, которые по непонятным причинам выбросились на берег, пишет Daily Mail.

Первое гигантское существо местные нашли выброшенным на пляже еще несколько месяцев назад. И вот ситуация повторяется — на пляже вновь нашли красочного гигантского кальмара с клювом размером с кулак и массивным глазом. Ученые собрали образцы гигантского кальмара из Скарборо и планируют передать их в Южноафриканский изико-музей в Кейптауне для дальнейшего изучения. Возможно именно тот кальмар позволит ученым немного больше узнать об их загадочной жизни.

[ + – ] Глаз гигантского кальмара в диаметре - 30 см. Фото: Twitter/TimDee4

Представители этого вида являются одними из крупнейших беспозвоночных. Их максимальный размер достигает 11-13 метров у самок и 10 метров у самцов. Обычно эти морские существа бродят на глубине от 300 до 1000 метров ниже поверхности океана. Однако за последнее время жителям Скарборо удалось воочию встретиться с этими гигантами морских глубин.

Ранее ходили легенды о гигантских кальмарах, которые достигали 20 метров, однако научно этот факт так и не был подтвержден. Впрочем, особи, которые известны науке и так выглядят вполне монструозно — чего стоит лишь один 30-сантиметровый глаз со зрачком в 9 сантиметров. Такие большие глаза позволяют кальмарам лучше различать свет, в том числе и биолюминесцентный, что в глубинах океана является весьма полезным навыком.

[ + – ] Кальмар из Скарборо выбросился на берег по непонятной причине. Фото: Twitter/TimDee4

Этот вид кальмаров, известные как Architeuthis dux, обладают мантией (туловищем), восемью руками и двумя более длинными щупальцами, которые составляют большую часть длинны особи. Кальмары ловят свою добычу зазубренными присосками на щупальцах, а затем притягивают к клюву. Кроме того, в задней части мантии у них расположены небольшие плавники, которые позволяют им плавать. А дышат представители этого вида с помощью двух больших жабр, расположенных внутри мантии.

Первые фото гигантских кальмаров в их привычной среде обитания появились лишь в 2004 году. Их удалось сделать группе японских ученых.

[ + – ] Гигантские кальмары обитают на глубине до трех тысяч метров. Фото: Twitter/TimDee4

Напомним, ранее Фокус писал о дельфине-задире, который все лето терроризирует отдыхающих в японском городке.